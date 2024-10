A 34 días de las elecciones, los puertorriqueños se aprestan a ver el Primer Debate de la Gobernación.

Resulta uno tardío, pues se efectúa en octubre, cuando anteriormente ya en septiembre había albergado uno que otro.

El debate dará un tiro de salida para lo que será la recta final de la campaña. Una llena de actividades, pues los partidos han guardado su arsenal para el último mes. Solo el Partido Nuevo Progresista tiene dinero en abundancia para la pauta publicitaria, mientras que la Alianza (PIP-MVC) y Proyecto Dignidad tendrán que rendir el millón de dólares al que se acogieron.

El Partido Popular Democrático cuenta con más cantidad que Proyecto Dignidad y el PIP, pero jamás llegará a los niveles de su opositor azul. Sus anuncios son sencillos y de bajo impacto.

Ante ello, sugiero que ponga su atención a estos puntos:

En la era moderna de alternancia entre el PPD y el PNP, no se ha dado que uno de ellos controle la Gobernación por más de 8 años consecutivos. Jenniffer González está en busca de romper con eso y darle a su partido una tercera victoria gubernamental. Si lo anterior ocurriera, es justo poner en perspectiva que el PNP habrá tenido en esos 12 años cuatro gobernadores. En la práctica, cada gobernador actúa de manera independiente y cada administración se diferencia de la otra, aunque “sean guineos del mismo racimo”. Juan Dalmau va en busca de la historia. Aunque en términos del favor de los electores, en el 2020 alcanzó la friolera de 174,402 votos, superando el neto logrado en 1952 por Fernando Milán, hijo, de 126,228, no es menos cierto que en términos porcentuales no superó a Milán. En el año 1952, Milán obtuvo el 19% del total de votos emitidos, mientras que Juan se quedó con el 13.7% en las urnas. En 1952, el PIP fue la segunda fuerza electoral de la isla. Eligió 10 representantes y cinco senadores. ¿Podrá Juan Dalmau superar esa gesta electoral? Lo sabremos en 34 días. Jesús Manuel Ortiz ha tenido que lidiar con una percepción de que está tercero en la contienda. La narrativa de medios, así como de redes, la domina Dalmau. En el PPD insisten en que una cosa es en la zona metro y otra después de los peajes. Lo cierto es que ante la escasez de encuestas, se le ha hecho difícil a Ortiz combatir ese mensaje y posicionarse como EL LÍDER de la oposición. El Partido Popular NUNCA ha perdido la contienda por la gobernación tres elecciones consecutivas. ¿Ocurrirá en está? Si ese fuera el caso, sería la cuarta derrota gubernamental de las últimas cinco elecciones. A nivel isla, muestran fortaleza al ganar mayoría de las alcaldías, pero reflejan una terrible debilidad en la zona metro. Su fórmula ideológica está golpeada y su mensaje no es uniforme. A nivel municipal, ponga el ojo en San Sebastián y Cidra. En estos pueblos Proyecto Dignidad podría dar sorpresa. Pepino es la patria chica del aspirante a la gobernación Javier Jiménez, y su mano derecha corre para la alcaldía. Se dice que los tres partidos tienen fuerza nivelada allí, por lo que podría ocurrir cualquier cosa. En Cidra, los populares y penepés están divididos y Dignidad tiene una candidata con altas probabilidades. Veremos. En San Juan, aunque Miguel Romero ha realizado un buen trabajo, no es menos cierto que Manuel Natal es un hueso duro de roer. Movimientgo Victoria Ciudadana ha puesto su empeño en las nuevas inscripciones y muchas de ellas han sido de jóvenes que los ubican en la Capital. ¿Será suficiente para derrocar al incumbente? Esta pregunta también será contestada en 34 días.

Así que guarde esta columna para evaluar estos ocho puntos días después de la elección. Hoja en mano, veremos qué cosas ocurrieron y qué no. Además, no he mencionado nada de la Asamblea Legislativa, pues esa sí que podría ser una caja de sorpresas.