Llegamos al mes de diciembre…

Estamos a mitad de camino, claro si lo vemos desde el punto de vista académico, pues tradicionalmente el año de estudios se divide en dos semestres.

Ante ello, ¿qué tal si tomamos un quiz de medio año? Por ahí, les voy retando un poco la creatividad. No se enoje. Tómelo a vacilón, siempre es bueno reírnos.

Espero que les vaya bien.

1. El método más rápido para que un político abrace la fe es:

A) Cuando llega al cargo y se da cuenta de la misión que le toca.

B) Luego de un tiempo, al enfrentar la realidad del trabajo que tienen.

C) Son tercos y nunca la abrazan.

D) Cuando se enteran que son investigados por los Federales o por el FEI.

2. ¿Qué junte se dará primero?

A) El del PIP y Victoria Ciudadana.

B) El de “Georgie” Navarro y “Narmito” Ortiz, en alguna barra durante una convención.

C) El de “Tatito” Hernández con “Carlitos” López.

D) El de Manuel Natal y Miguel Romero.

3. Los legisladores se fueron de convención a Las Vegas, San Diego y Hawaii para:

A) Acumular conocimientos.

B) Brincar, saltar y chupar la quenepa.

C) Hidratarse por dentro.

D) La C, pero me gusta también la B.

4. La Comisión de Nombramientos del Senado es más lenta que:

A) El COR3 a la hora de soltar chavos.

B) LUMA a la hora de reparar averías.

C) El DTOP tapando los hoyos.

D) La AAA dragando a Carraízo.

E) ¡Coño!, está difícil escoger una.

5. Antes que se vaya LUMA de Puerto Rico, pasará esto:

A) Llega la Estadidad.

B) El Dr. César Vázquez gana la gobernación.

C) Maripily se vuelve a casar.

D) Anuel AA vuelve con Karol G.

E) Todas las anteriores.

6. El PPD no recoge dinero por:

A) Por culpa de los conciertos de Wisín y Yandel.

B) Porque la gente no los percibe como opción.

C) “Paquito” se lo lleva todo para Hacienda.

D) Por culpa de la inflación.

7. El alcalde de Ponce no quiere hablar del préstamo personal usado para su campaña por:

A) Porque usó los chavos para comprar Pepto Bismol, Inmodium y Copestate

B) Los usó para adornar la plaza.

C) Pagó los Mariachis de las mañanitas a La Guadalupana.

D) Los guardó para el Carnaval.

8. El alcalde de Cayey, compra propiedades a su nombre, porque:

A) Está pensando en su retiro.

B) Siempre quiso ser “realtor” y se puso a practicar.

C) Se aburrió de ser alcalde.

D) Nadie sabe en qué estaba pensando.

9. LUMA no explicó el apagón de hace tres semanas porque:

A) No tiene idea de qué fue.

B) Fue provocado por unas gallinas de palo mientras se apareaban.

C) Alguien bajó un “braker” sin querer, provocando un relevo de carga masivo.

D) Lo causó una invasión de insectos que se suicidaron masivamente electrocutándose.

E) En este país cualquier cosa es posible.

10. En esta isla se ha incrementado la presencia de culebras y caimanes porque:

A) Ya tenían parientes en el Capitolio.

B) El país se ha convertido en un jungla sin orden.

C) Saben que aquí no hay consecuencias y es difícil que los atrapen.

D) Entre tanto animal, pasan desapercibidos.

Si se les dibujó una sonrisa, me alegro. Si se molestó un poquito, no se afane, no todo en la vida puede ser serio. Sobre todo, en este Puerto Rico amado, donde tantas cosas inverosímiles ocurren. ¡Hasta la próxima!