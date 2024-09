A 49 días de las elecciones y a cuatro días para que culmine el proceso de inscripción para poder votar, en nuestro país se viven días históricos. En la historia de nuestra Isla, nunca antes la contienda política había sido entre el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Siempre había sido entre el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD). Y es que hemos visto cómo, desde el huracán María, nuestra gente ha ido despertando. Prueba de ello fue el histórico verano del 2019.

La semana pasada fuimos testigos de cómo nuestra gente insistió, persistió y resistió en el centro comercial San Patricio Plaza, asegurándose que fueran inscritos, y allí muchos estuvieron hasta las 3:40 de la madrugada. Esto como respuesta al poco personal que llevó la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo el proceso de inscripción. También hemos presenciado las largas filas que hay en las distintas juntas de inscripción permanente, al igual que en los otros lugares en donde han estado inscribiendo. Aún así, todavía hay mucha de nuestra gente que no han podido inscribirse o reactivarse a través de la forma en línea que tiene la CEE.

Setenta y seis de las 88 juntas de inscripción cerraron, el sistema no funciona y, a pesar que hay mucha gente que falta por inscribirse, la CEE alega que no se puede extender el periodo de inscripción. No es que el puertorriqueño lo deje todo para lo último, es que tenemos un sistema de inscripción deficiente y poco personal para atender la mucha demanda que existe. ¿Qué solución hay ante este problema? La que los ciudadanos están tomando, exigir que les inscriban hasta la última hora del 21 de septiembre, si es necesario.

Evidentemente, nos encontramos en un proceso histórico. Son cada vez más los que desean ejercer su derecho al voto, el ejercicio más importante de la democracia. Hemos visto que no tan solo aquí en Puerto Rico sino también en los Estados Unidos, la gente está preocupada por el futuro. En Estados Unidos, Taylor Swift endosa a Kamala Harris, quien hace historia al ser una mujer negra hija de inmigrantes enfrentándose ante Donald Trump, expresidente misógino, racista, quien ha tenido que acudir a reguetoneros boricuas como Anuel AA, Justin Quiles y Nicky Jam que ni siquiera sabe quiénes son. El último papelón de Trump fue presentar a Nicky Jam como “she” (ella) y decir que estaba “hot” (buena). El chiste se cuenta solo.

Me llama la atención, ver cómo esos reguetoneros apoyan a Trump aún a sabiendas de cómo él se refiere a los latinos tratándoles de criminales, y olvidando cómo manejó nuestro dolor colectivo en el huracán María, reduciéndolo a tirarnos papel toalla. Es más, hagamos un repaso:

Respuesta al huracán María:

• Críticas por la gestión: Tras el huracán, hubo una percepción generalizada de que el gobierno federal no respondió con la rapidez ni la eficacia necesarias para abordar la magnitud de la crisis en Puerto Rico, en comparación con la respuesta a otros desastres en el continente estadounidense. La lenta entrega de ayuda, el colapso de la infraestructura eléctrica y la insuficiente asistencia fueron motivo de críticas.

• Subestimación de la tragedia: Inicialmente, Trump minimizó el impacto del huracán y disputó las cifras oficiales de muertos, que estimaron que unas 3,000 personas murieron debido a los efectos directos e indirectos del huracán. Trump, en cambio, dijo que esos números fueron inflados para dañar su imagen política.

• Comentarios despectivos: En su visita a la isla después del huracán, Trump fue muy criticado por su actitud y lenguaje. En un evento público, lanzó rollos de papel toalla a los sobrevivientes, lo cual fue visto como insensible y humillante. También mencionó que la respuesta al desastre en Puerto Rico había sido un “éxito increíble”, lo que contrastaba con la realidad de la situación en la isla.

En Puerto Rico no es la excepción. Tenemos cinco candidatos que corren para la gobernación; Jenniffer González por el PNP, Jesús Manuel por el PPD, Juan Dalmau por el PIP, Javier Jiménez por Proyecto Dignidad (PD) y Javier Córdova Iturregui por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). De igual manera, ya son varias las figuras públicas que se han pronunciando a favor de algunos y en contra de otros. Y la campaña de dimes y diretes comenzó.

Como respuesta a todo lo que hemos estado viviendo como país en los últimos días, semanas, meses, y años, es importante que prestemos atención a todos los detalles, a todas las propuestas que nuestros candidatos estarán presentando. Ha llegado la hora que pensemos en el bienestar de nuestro país, ese país que soñamos y nos merecemos. El fanatismo político debe quedar en el pasado, es hora de comenzar a elegir a conciencia. Inscríbete y sal a votar.