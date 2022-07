El escritor uruguayo Eduardo Galeano en uno de sus cuentos afirma que “es el tiempo del miedo”. Con mucho pesar, me atrevo a decir que en nuestro país estamos viviendo esos tiempos.

La violencia es la orden del día. La hemos normalizado al punto que ya es parte de nuestra cotidianidad. La poca o ninguna tolerancia, las recurrentes faltas de respeto, los asesinatos en plena luz del día y los insultos a granel, cohabitan con nosotros. Entonces en definitiva, es el tiempo del miedo.

Salimos a la calle con miedo de que nos maten, nos asalten, nos insulten o desaparezcamos. En los pasados días, se hicieron virales dos videos: uno en donde una pareja de adultos mayores son atacados por pedir paz frente a su hogar, porque había una corrida de motoras y el otro una disputa por un estacionamiento. ¿A dónde vamos a llegar? Se me ocurre una interrogante: ¿nuestro país siempre ha sido así de violento? Me gustaría pensar que no. Aunque siento que, posiblemente, las redes sociales por la inmediatez que las caracterizan, han visibilizado esa violencia que provoca el miedo.

¿Cómo es posible que al día de hoy haya personas que peleen por un estacionamiento? Confieso que ver el video de la situación que ocurrió en Caguas me angustió muchísimo, pues solamente pensaba que pudieron haber sido mis abuelos o mi madre los afectados. Estoy segura que el hombre que atacó al sexagenario se le olvidó que tiene padres o que algún día se convertiría en un adulto mayor y podría ser él el atacado. Al final, ¿qué logró? Nada, o más bien como dicen los jóvenes, hacer un papelón y quedar evidenciado a través de las redes sociales su maltrato.

Estas personas, ¿tendrán hijos? En caso que los tuvieran, ¿nos les dará vergüenza darles ese ejemplo? Vivimos en un país en donde, lamentablemente, la Policía también está pasando por un periodo de crisis. ¿Quiénes velan por nuestra seguridad? Entonces con razón, el miedo amenaza.

Hemos sido testigos de como a plena de luz del día se matan entre sí. Ha pasado un año desde que el Gobierno declaró un estado de emergencia a consecuencia de los feminicidios. Cada vez aumenta la criminalidad. Durante los primeros meses del 2022 ha habido una incidencia de delitos que refleja un alza de un 12%, demostrando que enfrentamos una crisis de seguridad en nuestro país y de eso no queda ninguna duda.

No hay manera en que ignoremos esta triste situación que afecta nuestra seguridad. No normalicemos la violencia. ¿Cómo la erradicamos? A través de la educación en la escuela, pero sobre todo en el hogar enfocada en los valores, la organización vecinal, la observación, tomando precauciones pequeñas, pero que ayuden a reducir las posibilidades de un asalto, evitando la violencia verbal en las redes sociales, dejando a un lado los prejuicios, entre otras.

El miedo no puede paralizarnos, al contrario, como sociedad debemos enfrentarlo. Si le hiciera caso a algunos comentarios que incitan a la violencia e invitan al odio no escribiría nada, pero como el miedo no puede callarme, me hago eco de todos aquellos que no se atreven a hablar por medio a la burla o al acoso cibernético. ¡Necesitamos paz y respeto!