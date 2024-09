Tras los comentarios de Bad Bunny en la entrevista con El Tony PR, los jóvenes han salido a la calle a inscribirse y solicitar su tarjeta electoral. Me sospechaba que una vez alguno de los ídolos de nuestra juventud asumiera una postura, estimularía a aquellos que aún no se habían inscrito. No quiero pensar que esto es una moda, sino que es un despertar de conciencia. Me gustaría creer que era lo que hacía falta para que muchos de nuestros ciudadanos comprendieran la importancia de participar de las elecciones el 5 de noviembre.

Más allá de los comentarios hechos por el “Conejo Malo”, es importante comprender el por qué es menester inscribirse antes del 21 de septiembre. Sacar la tarjeta electoral en Puerto Rico es fundamental por varias razones:

1. Derecho al Voto: La tarjeta electoral es la identificación que permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto en las elecciones. Sin ella, no se puede participar en el proceso electoral.

2. Participación Ciudadana: Obtener la tarjeta electoral fomenta la participación activa en la democracia. Al votar, los ciudadanos pueden influir en las decisiones políticas y en la elección de sus representantes.

3. Identificación Oficial: La tarjeta sirve como un documento de identificación oficial en diferentes contextos, lo que puede ser útil más allá del ámbito electoral.

4. Promoción de la Educación Cívica: Al sacar la tarjeta electoral, los ciudadanos suelen informarse más sobre el proceso electoral, los candidatos y las propuestas, lo que fomenta una ciudadanía más informada y comprometida.

5. Fortalecimiento de la Democracia: La participación en las elecciones es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable. La alta participación electoral contribuye a la legitimidad de los gobiernos elegidos. Por estas y otras razones, es crucial que los puertorriqueños se aseguren de obtener su tarjeta electoral y participar en el proceso democrático.

Atrás debe quedar el antiguo pensamiento de: “Para qué voy a votar si eso no tiene nah que ver conmigo”; “Total, van a ganar los mismos”; “A mí los políticos no me dan nada”; “Yo no pierdo mi tiempo en política”. Esos pensamientos deben quedar en el pasado, porque en el siglo XXI, tenemos aún mayor acceso a la información.

La participación ciudadana en el proceso eleccionario es crucial por varias razones: Una alta participación en las elecciones fortalece la legitimidad del gobierno elegido, ya que refleja la voluntad del pueblo y su apoyo a los representantes. Al votar, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a representantes que reflejen sus intereses y valores, asegurando que sus preocupaciones sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones.

La participación activa permite a los ciudadanos ejercer control sobre sus líderes, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. De igual manera, empodera a los ciudadanos, dándoles voz en los asuntos que afectan sus vidas y comunidades. Involucrarse en el proceso electoral fomenta una mayor comprensión de cómo funciona el sistema político, lo que puede llevar a una ciudadanía más informada y activa. La participación ciudadana es fundamental para impulsar cambios sociales y políticos. A través del voto y otras formas de participación, los ciudadanos pueden abogar por reformas que beneficien a la sociedad.

Es por esta razón que no les resultará extraño cómo las redes sociales se han convertido en un aliado de diversos grupos para crear conciencia de la importancia de inscribirse antes del 21 de septiembre y salir a votar el 5 de noviembre. Las redes sociales tienen un impacto significativo en la participación política de los jóvenes, manifestándose de diversas maneras. A través de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, los jóvenes pueden organizar y participar en movimientos sociales y campañas, facilitando la movilización en torno a causas específicas. También ofrecen un foro para que los jóvenes discutan y debatan sobre temas políticos, lo que fomenta el interés y la participación activa en el proceso democrático.

Las redes sociales permiten a los ciudadanos interactuar directamente con candidatos y representantes, lo que puede humanizar la política y hacer que se sientan más conectados con el proceso.

Así que no lo dejes para lo último, sal e inscríbete. Si no has votado en las últimas dos elecciones, debes reactivarte. Es momento de tomar una participación activa en el destino de nuestro país.