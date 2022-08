Muchos esperarían que escribiera sobre el caso de Wanda Vázquez o la boda de Jenniffer González, pero es más prudente reflexionar sobre el regreso a clases, un tema que debería ser prioridad en nuestra Isla, ya que vivimos en un país en donde es alarmante la tasa de analfabetismo y deserción escolar.

Recuerdo perfectamente lo que sentía cada vez que daba inicio un nuevo año escolar, era la misma sensación cuando fui estudiante y luego maestra, un lanzarse al vacío con una incertidumbre tremenda. Imagino que así debe ser para los padres, maestros y estudiantes de hoy día.

Aunque a eso le añadimos todas las trabas de las cuales hemos sido testigos durante los últimos años. Desde María nuestros estudiantes han encontrado en su proceso educativo demasiados retos, a esto sumémosle los temblores y ni hablar de la pandemia.

La educación ha entrado en un proceso de transformación, en donde la sala de clases puede ser en cualquier lugar, pero lo cierto es que no hay nada que supere la experiencia de un estudiante en la escuela.

De cara al nuevo año escolar debemos no cometer los errores de los años pasados. La educación es la herramienta más poderosa que tiene un individuo para triunfar en la sociedad. Las familias deben formar parte integral de este proceso, ya que la educación comienza en casa. Y es muy probable que muchas veces en el ajoro de la vida no nos demos cuenta que no estamos formando parte del proceso educativo de nuestros hijos, así que desde el día uno hazte partícipe de la aventura que inician.

Es importante que los padres le acompañen en ese caminar, para en casa solidificar lo que en la escuela se les ha enseñado. En los momentos en que las dudas te visiten, no temas, no siempre los padres tienen la respuesta, en caso de que necesites dirección busca ayuda o visita la Escuela de Padres de Puerto Rico (escueladepadresdepr.com), en donde encontrarás consejos diarios para fortalecer tu proceso de crianza y acompañamiento.

La experiencia escolar debe ser bidireccional, por lo que es importante que las escuelas hagan partícipes a las familias, son su mejor aliado. Urge crear estrategias para retener a nuestros jóvenes en las escuelas, una de ellas aspirar a una educación integral, en donde se potencien las inteligencias múltiples. La solución a los males sociales que nos aquejan es la educación, pero lamentablemente, aún no nos hemos hecho conscientes de cuánto poder alcanza un ser humano si se educa.

Doy fe de la labor que realizan nuestros maestros año tras año para sacar adelante a nuestros muchachos, a pesar de la falta de materiales, de estar mal pagos, del problema con las pensiones, dan la milla extra.

De la misma manera en que el país se detiene por Bad Bunny o los casos de corrupción ocupan las primeras planas de nuestros periódicos, la educación debe convertirse en ese eslabón perdido que falta para transformar nuestro país.

Estamos a tiempo para que este nuevo año escolar sea uno diferente. En las salas de clase se encuentra el presente de nuestra Isla, a quienes les heredaremos un país que, como decía la pintora Myrna Báez, está por ser país. Fomentemos un ambiente escolar sano y creemos conciencia sobre el poder de la educación.