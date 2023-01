Si tuviera que definir el 2022 con una palabra, sería EVOLUCIÓN. Y es que el 2022 fue un año extraordinario lleno de mil y un cambios, pero sobre todas las cosas de gratas sorpresas. Hoy, en este primer martes del año 2023, cierro los ojos y hago un repaso de todo lo vivido en el año que acabamos de despedir. Fue un año de nuevos retos teatrales, de toma de decisiones, de riesgos y, sobre todo, de cerrar ciclos y comenzar otros.

Año tras año son muchos lo que se proponen resoluciones, pero en ocasiones pocos las cumplen. Comparto algunos secretos para que trasciendan del papel a la acción.

Comencemos por entender lo que significa la palabra resolución, la cual en arroz y habichuelas es, simplemente, el acto y consecuencia de resolver o resolverse, así que es buscar la solución a un problema o, determinadamente, tomar una decisión.

Ante el nuevo año, prometámonos lograr cambios positivos en nuestras vidas, transformemos todo aquello que nos atrasa y no nos deja evolucionar. Establezcamos resoluciones realistas que estén a nuestro alcance, de manera tal que no nos frustremos, por lo que no te propongas lo inimaginable. Traza un plan de acción para que puedas lograr cada uno de tus objetivos.

Si entiendes que lo que te propusiste será difícil cumplirlo, busca una red de apoyo para que no te encuentres solo en el proceso. Deja a un lado los errores que cometiste y úsalos como inspiración para abrazar lo próximo. No te desesperes, tienes doce meses para cumplir todo lo que anhelas.

Debemos añadir a nuestra lista de resoluciones como país que este año reine la tolerancia, el respeto y el amor fraternal. Llevamos años sumergidos en una nube gris que lo que fomenta es el odio ante los más vulnerables y las faltas de respeto a por doquier, sobre todo, a través de las redes sociales. Por lo que en este 2023 no olvidemos que todo lo que le criticamos o señalamos al otro es un reflejo de lo que somos y cómo somos. Somos espejo.

Como país enfrentamos nuevos retos y una vez más tocamos fondo, como fue con el paso de Fiona, pero como era de esperarse, entre todos salimos del atolladero, JUNTOS. Fuimos testigos de nuevos casos de corrupción y arrestos a funcionarios políticos; esperemos que cada vez sean menos. Sobrevivimos a la ineptitud e indiferencia del gobierno y hemos hecho de tripas corazones con todos los apagones selectivos y no tan selectivos.

Querido 2023, deseamos de todo corazón que este sea un año de bendiciones para nuestra Isla y nuestra gente. Que atrás quede todo lo que nos ha afectado como país y continuemos echando hacia adelante. Que no muera ni una mujer más en manos de un hombre, que la violencia no sea la orden del día, que nuestros políticos trabajen por el bien común y no por sus intereses personales, que no nos sacuda otro evento atmosférico, que nuestros ancianos no sean olvidados y que nuestros niños y jóvenes sean valorados.

Que en este año nuestros estudiantes reciban la educación que se merecen y nuestros maestros el respeto que les corresponde. Que las familias puertorriqueñas permanezcan unidas. Y que Dios habite en cada uno de nuestros corazones.

Declaro y confío que este año 2023, desde ya, es un año maravilloso, lleno de salud, bendiciones, paz, proyectos, sorpresas y nuevas aventuras. Estamos listos para todo lo que se nos presente y regale. 2023, te recibimos con los brazos abiertos. Que tengan todos un feliz y bendecido año.