Una vez más, Bad Bunny está en boca de todos, pero en esta ocasión por una lamentable situación. Toda la buena gesta que unos días antes hiciera por nuestros niños en su entrega de regalos, se ha visto empañada por el incidente con la fanática en la República Dominicana.

Es de conocimiento popular que soy fanática de Bad Bunny y que en más de una ocasión le he defendido, pero esta vez no puedo pasarle la mano. Al Conejo Malo se le fue la mano y no quiero pensar que se la han subido los humos a la cabeza o que se le fue la guagua, como popularmente decimos.

Benito, chico men, está bien querer ser una persona normal y tratar de pasar desapercibido, pero lamentablemente, hace mucho que dejaste de ser un ciudadano común. La fanática estuvo muy mal al invadir tu espacio personal, pero tú estuviste peor con tu soberbia reacción y los de seguridad no hicieron su trabajo, debieron haberlo evitado.

Puedo comprender que hay unos días en los que uno se siente mejor que otros, y que, en ocasiones, uno es más tolerante, pero esta vez reaccionaste sin pensar y faltando a la humildad que te caracteriza.

Tristemente, uno es recordado por lo último que ha hecho. Si quieres, pregúntale a Will Smith y cómo su carrera se ha estancado después del incidente con Chris Rock en la edición pasada de los Oscar.

Somos muchos los que nos hemos quedado esperando una disculpa de tu parte, aunque al borrar el tuit que habías escrito reaccionando y justificándote ante el incidente es un acto de reinvindicación, simplemente es una mera suposición por parte de todos.

Sabemos que tú haces lo que te da la gana y eso lo tenemos muy claro, pero no olvides nunca quién es la razón de ser de tu carrera: el público. Es el público y la fanaticada quienes te han convertido en uno de los artistas más grandes de nuestros tiempos. Pero, es esa misma fanaticada la que te baja del pedestal. No lo olvides. De esta situación no sólo debe aprender Benito y su equipo de trabajo, sino también los fanáticos. En ocasiones el público idolatra a sus artistas y pierde de perspectiva que son seres humanos.

Esta reflexión es una invitación a ponerse en el lugar de ambos afectados y comprenderles. He aquí los dos escenarios: cuando vemos a nuestro ídolo de frente, reaccionamos de maneras inesperadas; pero cuando tú eres ese ídolo, quédate con los pies en la tierra y recuerda las veces que estuviste en el lugar donde está tu fanaticada ahora, sé humilde. De esta situación debemos aprender todos. Espero que la próxima vez que alguien se encuentre con su ídolo, reaccione de manera casual, y que el ídolo respire, mantenga los pies en la tierra y complazca a su fanaticada.

¿Qué es la fama? “1. Hecho de ser reconocidas las cualidades de una persona o una cosa, o los actos de una persona, por mucha gente y de que se hable de ellos. 2. Opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa.” Así, pues, la fama es el reconocimiento que ha sido otorgado por otros. Por tanto, cuando los ídolos se desmitifican, caen. Por lo que tal cosa como la fama es efímera, pasajera y tiene fecha de caducidad.

Querido Bad Bunny, tú eres más grande que tu ego, tú has hecho mucho por nuestro país y nuestra gente, no dejes que el privilegio te ciegue y no te permita ver más allá del éxito. Así que no olvides portarte bonito y aprender la lección.