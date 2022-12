Una vez más, Jorge “Georgie” Navarro hace de las suyas. Es de conocimiento popular que este representante se caracteriza por los papelones y escándalos que protagoniza, más allá de su gesta política.

Comencemos por definir cuál es el rol que desempeña al ser electo por el pueblo: “Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. Función de control político, para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado”.

Repasemos algunos de los papelones que el representante ha protagonizado.

En el 2018, solicitaron una censura legislativa en su contra por agresión verbal a un ciudadano en la calle. En esa ocasión, Rafael Jaume Del Valle, ex vicealcalde de San Juan, expresó: “Jorge Navarro Suárez es una vergüenza para la clase política puertorriqueña en general y para los sanjuaneros en particular. Su vergonzosa conducta en un lugar público anoche merece el repudio general y una moción de censura por la Legislatura es lo que procede en el plano político”. Cuatro años después, su conducta continúa siendo vergonzosa.

En el 2019 volvió a protagonizar otro escándalo violento en la Placita de Santurce. A través de un vídeo se ve al representante discutiendo con el personal de seguridad de un local, que -luego de un manoteo por parte del legislador- lo empuja y este cae al piso. En esa ocasión, Thomas Rivera Schatz le advirtió que no iba a tolerar ningún otro incidente de conducta irresponsable por parte del representante novoprogresista, pero parece ser que tampoco esa vez aprendió la lección.

Y así, entre fotos en donde se ve al representante trasnochado en un carro con la camisa rota, o protagonizando un numerito a la salida del concierto de Maná, llegamos al más reciente espectáculo mediático que protagoniza, pero en esta ocasión en televisión nacional faltándole el respeto a su compañera de trabajo, Deddie Romero.

La pregunta obligatoria es ¿qué competencias tiene este señor para estar dando una opinión responsable sobre la política puertorriqueña? Triste es pensar que lo tienen en ese espacio televisivo por rating. ¿Cómo es posible que este señor haya sido electo para trabajar por el pueblo, pero en horas laborables esté actuando como comentarista político?

Hace aproximadamente una semana, Navarro no pudo controlar sus impulsos de macho macharrán y, olvidándose del lugar en el que estaba y del cargo que ocupa, sexualizó la imagen de su compañera de trabajo. Le señala que la vestimenta que tiene Romero no es apropiada para su sección y que al finalizar se comería unos “pechu pops”, refiriéndose a los senos de la presentadora. Sus palabras y lenguaje no verbal fue asqueroso y violento, independientemente haya sido parte de un sketch del programa.

¿Por qué las mujeres tenemos que aguantar este tipo de comentarios mal intencionados? ¿A cuenta de qué? Para muchos, posiblemente, Navarro fue el héroe de los macharranes, pero para la mayoría de nuestra gente su conducta fue indecorosa. Le pregunto al representante Navarro, ¿le gustaría que le hicieran eso a una hija suya? ¿Cómo se sentiría?

Parece ser que este señor actúa desde su impulsividad y se olvida que cada acción tiene su consecuencia. Ojalá y la consecuencia en esta ocasión sea que se le abran los ojos a nuestra gente y no vuelvan a votar por él. En las urnas es menester recordar los cargos a los que aspiran nuestros políticos y votar a conciencia en pro de nuestro bienestar común. Sería interesante saber, ¿qué mueve a Georgie para estar en el ruedo político?

¡Gracias, Kany García, por hablar en nombre de todas! Navarro, te invito a que reflexiones sobre cada uno de los escándalos que has protagonizado, y para la próxima -si era un vacilón entre panas-, que no fuera al aire. Estamos tratando de erradicar las conductas machistas y tu broma nos atrasa. Y, por favor, nunca olvides el famoso refrán: “Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces”. Espero que entiendas el subtexto.