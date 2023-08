Advertencia: esta columna no es apta para aquellos que no puedan poner a un lado sus ideales políticos partidistas.

Escribo con el fin de reflexionar ante las opiniones emitidas públicamente por la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y cito: “Mira a la persona que está a la derecha y a tu izquierda. Mírala a los ojos bien serio. Escoge a la que es más fea que tú. Mírala a los ojos y dile: ‘Relájate y coopera, lo estás haciendo bien, Puerto Rico va pa’ arriba que se las pela. Sigue sirviendo con amor que hay un montón de gente agradecida y los quiere mucho’”. Es interesante que le pida a los maestros que se relajen y cooperen cuando al día de hoy muchos de los planteles escolares no están listos para el regreso a clases.

Señora García, los maestros, estudiantes, familiares, personal no docente y comunidades escolares podrán relajarse y cooperar el día que ustedes dejen de estar relajados y cooperen en pro de la educación en Puerto Rico. La educación es un derecho humano, y como todo derecho debe ser garantizado. Una buena educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad y uno de los medios más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud. La pregunta obligatoria sería entonces: ¿nuestro sistema de educación está cumpliendo con todo lo antes mencionado?

A juzgar por las últimas noticias relacionadas con el regreso a clases, la respuesta sería no. Hemos sido testigos de los reclamos que se han hecho al gobierno por mejores servicios para los estudiantes de educación especial, y aún así la señora García pide que “nos relajemos y cooperemos”. Esos reclamos no han sido escuchados; nuestros niños y jóvenes de educación especial aún siguen en el olvido.

Año tras año los maestros comienzan el nuevo curso escolar con nuevos bríos, pero lamentablemente la historia se repite: escuelas que no están listas para el inicio de clases, falta de materiales, fondos que no llegan, etc, etc, etc. Se le quitan las ganas a cualquiera. Ejemplo de cómo una escuela no está lista ni en óptimas condiciones para operar es la Lorenzo Vizcarrondo en Carolina. ¿Cómo se puede impartir el pan de la enseñanza en un espacio que se cae en cantos? Veo las imágenes y me duele mi país.

Hemos escuchado una y otra vez que la educación es la base de una sociedad, ¿pero por qué?. Porque hace posible que las personas comprendan el mundo en el que viven. Es en la escuela donde se desarrolla el potencial para que niños y jóvenes en el mañana sean profesionales y es el lugar donde se adquieren las destrezas para lograr una comunicación efectiva. Lo mencionado, en arroz y habichuelas, son competencias básicas para subsistir en el mundo en el que vivimos. Un mundo en donde son cada vez más los retos a los que nos enfrentamos. Dicen los expertos que los cinco fines principales de la educación son formar, disciplinar, educar, sensibilizar y guiar al ser humano para que así pueda enfrentarse al mundo y a todas las vicisitudes.

Nuestros maestros lo están haciendo bien, tan bien que dan la cara por nuestro país. Sirven con amor, a pesar de todos los malos ratos que enfrentan y sí, somos muchos los que estamos agradecidos por la labor de nuestros maestros. Mis respetos para todos mis colegas.

Señora García, dígame usted si es posible que los maestros se relajen y cooperen ante los escenarios que he descrito previamente. Algo que nunca comprendí de sus palabras fue, ¿por qué había que mirar al más feo?. Si lo más feo que está ahora mismo es la situación que viven nuestros estudiantes por falta de recursos.

Si después de leer esto usted es capaz de relajarse y cooperar, por favor compártanos su receta para como país poder relajarnos y cooperar. De lo contrario, toca continuar alzando nuestras voces para que el presente de nuestro país pueda recibir la educación que por derecho les corresponde.