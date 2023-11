Como parte de las conferencias que ofrezco sobre el uso correcto del lenguaje, a menudo me preguntan sobre cómo se dice alguna palabra o sobre la manera correcta de escribir algún término.

En la columna de hoy, quisiera compartir contigo las respuestas a las dudas más frecuentes relacionadas con nuestro idioma español.

1. Caries / Carie - El singular de caries es… caries también. Es como la palabra lunes: es invariable en la manera en que se escribe, tanto en el singular como en el plural (un lunes, dos lunes; una caries, dos caries).

2. Superbueno / Súper bueno - En español, los prefijos se suelen escribir junto a los nombres que acompañan. Al igual que ‘supermercado’, lo correcto es ‘superbueno’. Los prefijos se escriben separados cuando el sustantivo se compone de dos palabras. Por ejemplo: ‘ex primer ministro’, ‘pro derechos humanos’.

3. Intervalo / Intérvalo – La palabra intervalo es llana, con la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba, por lo cual no debe pronunciarse ni escribirse como si fuera esdrújula.

4. EE. UU. / E.U. - Cuando abrevies Estados Unidos, utiliza las vocales dobles (EE. UU.). Según las reglas de abreviatura, el duplicar las letras significa plural. En este caso, tanto Estados como Unidos son plurales. De igual forma, puesto que el nombre de este país se compone de dos palabras, debes dejar un espacio entre el primer punto de la abreviatura y la primera letra U.

5. Sino / Si no - No confundas sino junto, y si no separado. El primero se utiliza para contraponer un concepto a otro (“no corre, sino que camina”); el segundo, para introducir una condición (“Si no estudias, fracasarás”).

6. San Pedro / San Pedro - Las nuevas reglas de la ortografía española establecen que las fórmulas de tratamiento para referirse a una persona (como señor, don, licenciado, etc.), deben escribirse con minúscula inicial, ya que son adjetivos y no nombres propios. En este sentido, ni los santos se salvan: san Pedro se escribe así, en minúscula. Lo mismo sucede con la escritura de los puestos, sin importar cuán importante sean. Así pues, en una oración escribirás siempre en minúsculas palabras como presidente o gobernador, esté o no el nombre de la persona que ostenta el cargo. Por lo tanto, dirás “el papa Francisco vino a Puerto Rico”, al igual que “el papa vino a Puerto Rico”. Recuerda: las mayúsculas no se utilizan para denotar importancia, sino para distinguir entre un nombre propio y un nombre común.

7. Planear / Planificar – A menudo me dicen que la palabra planear se refiere exclusivamente al acto de flotar en el aire y que no es sinónimo de llevar a cabo un plan. Lo cierto es que, al igual que ocurre con muchas otras palabras, planear tiene más de un significado. Según el diccionario, esta palabra puede referirse a “volar con las alas extendidas e inmóviles”, como también significa “hacer planes o proyectos”.

8. Trajiste / Traíste - Este es un error común de la conjugación del verbo traer. Lo correcto es decir trajiste, con ‘j’. La forma traíste no existe en español.

9. Tés / Teses - El plural de té es tés. Es un error decir: “Me tomé dos teses”. Aún peor sería: “Me tomé tres téseses”. Fíjate que el plural mantiene el acento (tés).

10. Especie / Especia - No confundas ambas palabras. Una especie es una clase o conjunto de seres semejantes (ejemplo: “La especie humana”). Una especia es una sustancia usada como condimento (ejemplo: “Échale especias a la comida”).

Hablar con corrección te hará lucir bien. Por eso, siempre habla y escribe… en buen español.