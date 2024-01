Se acerca San Valentín, y quiero compartirte unos consejos desde la perspectiva de la comunicación y el lenguaje.

¿Tienes a alguien en tu mirilla que deseas enamorar? ¿O ya tienes a tu pareja y te gustaría ir abonando el terreno para un memorable Día del Amor?

En ambos casos, olvídate de las rosas y los chocolates. El camino directo hacia el centro del corazón se transita a través de la ruta del lenguaje. El arte de enamorar, o el de volver a enamorar, se esconde tras el poder de tus palabras.

¿Qué dices? ¿Que no tienes labia? Vamos, vamos… no te subestimes. Enamorar es una destreza sencilla si te dejas guiar por tus sentimientos genuinos, atados a ciertos principios básicos de comunicación que debes tener en mente. Sigue estos consejos y tendrás la mitad de la pelea gana:

1. Enamora con el elogio. A todos nos gusta que nos reconozcan algo positivo, ya sea un atributo físico o una característica de nuestra personalidad. Empieza, desde ahora, identificando aquello que realmente te gusta de la persona que deseas conquistar o reconquistar. Todo el mundo tiene algo único, especial. Pero, cuidado, no caigas en la trampa del peor enemigo de la comunicación: el cliché… aquellas frases genéricas que todo el mundo repite como el papagayo y que no aparentan ser genuinas. No caigas en el error de las empresas que tratan de ‘enamorar’ a los consumidores con expresiones vacías, tales como “Para nosotros, el cliente es lo primero” o “Tú eres un cliente muy especial para nosotros”. ¡Por favor! Enfócate en algo verdadero. Las expresiones cuidadosamente seleccionadas, los elogios sinceros y las conversaciones significativas pueden transformar una conexión casual en una chispa que encienda el romance.

2. Enamora con la rima. Hay algo que resuena en el oído y conecta con las emociones cuando las palabras se convierten en poesía. Calma: no tienes que ser un Pablo Neruda y ganarte el Premio Nobel de Literatura. Basta con utilizar una que otra metáfora, buscar que los versos rimen y añadir a tu lenguaje un toque de creatividad. Y si no rima, pues no pasa nada.

3. Enamora con el humor. La risa es el remedio infalible. Mi esposa me dice que se enamoró de mí porque yo la hacía reír con mis tonterías. Usa la espontaneidad, ríete de ti mismo, comparte anécdotas divertidas. Demuestra tu lado positivo, alegre, auténtico.

4. Enamora con la sorpresa. Cautiva a esa persona que quieres con palabras inesperadas. No mandes solo mensajes por WhatsApp. Coge el viejo papel y bolígrafo; escribe, con tu puño y letra, una carta de amor. También puedes dejar notas escondidas en lugares inesperados para que la otra persona las descubra.

5. Enamora con las palabras de apoyo. Si esa persona está pasando por un momento difícil en su vida, muestra genuina empatía. Ofrécele palabras de apoyo y aliento. Déjale saber que tú estás ahí para darle consuelo y fortaleza. Pero, de nuevo, tus palabras deben ser auténticas, verdaderas.

6. Enamora con tu gratitud. Sé agradecido y exprésalo de manera regular. Aprecia las pequeñas cosas que contribuyen a tu felicidad.

7. Enamora con el silencio. La comunicación no se trata solo de hablar, sino de escuchar. La empatía y la atención plena en tus conversaciones demuestran un verdadero interés en la persona. Asiente, haz preguntas significativas, valora sus opiniones. Mira a los ojos, sonríe y no digas nada. El silencio es poderoso.

Recuerda: la ruta del amor es desde tu corazón a tu boca y, desde ahí, a sus oídos y a su corazón. ¡Comunícate!