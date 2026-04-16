En mi casa, en Río Piedras, los cumpleaños no sonaban como en la mayoría de las casas de Puerto Rico. Mientras en muchas familias se cantaba el conocido “Happy Birthday” y el entrañable “Feliz, feliz en tu día”, en la mía se entonaba otra cosa: algo que, con los años, entendí que también era una forma distinta de mirar la vida.

Mis padres, franceses, nos enseñaron desde pequeños a cantar “Bon anniversaire” en una versión que, más que una canción, parecía un poema. “Nos vœux les plus sincères…”, que significa “nuestros deseos más sinceros…”. Y ya desde esa primera línea, uno siente que está entrando en otro terreno. No es una simple felicitación automática; es una declaración de intención. Lo que sigue lo confirma: “que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur”: que estas pocas flores le traigan felicidad.

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Y uno crece con eso sin cuestionarlo. Hasta que un día escucha “Happy Birthday to You” y descubre que, comparativamente, dice muy poco. Es funcional, sí. Pero también, seamos honestos, bastante plano. Cumple con felicitar, repite el nombre del cumpleañero y termina. No hay imagen, no hay proyección, no hay emoción sostenida. Es como un trámite bien cantado.

En español, la cosa mejora. “Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga…”. Aquí ya aparece algo distinto: el deseo de bendición, la intención de que la vida le sonría al otro. Hay cariño, hay cercanía. Es una canción que, sin ser compleja, logra tocar una fibra más humana. Uno la canta y siente que dice algo más que “felicidades”.

Pero entonces vuelve a mi memoria la versión francesa y el contraste se vuelve evidente.

Porque en esa canción no solo se celebra el día. Se celebra el vínculo. “Que l’année entière vous soit douce et légère…”: que todo el año sea dulce y ligero para ti. Ahí hay una mirada hacia el futuro, una preocupación genuina por el bienestar del otro más allá del momento. Y luego, ese cierre que siempre me ha parecido extraordinario: “et que l’an fini, nous soyons tous réunis pour chanter encore…”.

Es decir: ojalá que, cuando pase el año, volvamos a estar juntos para celebrarte otra vez. En una simple canción de cumpleaños se afirma el deseo de permanencia, de comunidad, de reencuentro. Se está diciendo: “Quiero que estés bien, quiero que el tiempo pase contigo… y quiero seguir celebrándote”. No es solo una felicitación; es una pequeña promesa compartida.

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Y ahí es donde uno entiende que el lenguaje nunca es inocente. Incluso en lo cotidiano se cuelan las formas de pensar y sentir de una cultura. Hay lenguas que privilegian la eficiencia, lo directo, lo mínimo indispensable. Y hay otras que se permiten el lujo de detenerse un poco más, de adornar, de matizar, de decir con más profundidad.

No se trata de decir que una canción es “mejor” que otra como si estuviéramos juzgando una competencia. El “Happy Birthday” tiene el mérito enorme de haber unido al mundo en torno a una misma melodía. Eso no es poca cosa. Pero también es válido reconocer que hay versiones, como la francesa y la española, que nos recuerdan que felicitar a alguien puede ser algo más que cumplir con una costumbre.

Quizá por eso, cada vez que escucho un “Happy Birthday”, no puedo evitar completar mentalmente la letra con aquellas palabras que aprendí de niño en Río Piedras. Porque, en el fondo, sigo prefiriendo esa manera de celebrar: la que no se queda en el día, la que mira el año entero, la que apuesta por volver a encontrarnos...