Yo era de los que decían que nada podía sustituir el placer de leer un buen libro impreso.

No hay duda de que hay algo mágico e inigualable en la sensación de sentir el peso de un libro en tus manos, pasar las páginas con tus dedos, subrayar algo que te llama la atención. Incluso ese olor típico que emana de un libro recién salido de la imprenta no tiene comparación. Por mi parte, si me dan a escoger entre leer un libro tradicional y uno digital, escojo el primero sin pensarlo dos veces.

Ahora bien, he descubierto la conveniencia que puede ser ‘leer’ un libro con el oído. Me refiero a los audiolibros que ahora están de moda y que se consiguen, sin mucho esfuerzo, en plataformas como Spotify, Audible, Google Play Books y Storytel, entre otros.

PUBLICIDAD

Con los libros tradicionales debes buscar el momento para sentarte a leerlos. Es una terapia buenísima, pero a veces es difícil encontrar el tiempo dentro de la vida complicada que llevamos. Tengo una colección inmensa de libros en mi biblioteca que están ahí, esperando a que logre leerlos algún día.

Con los audiolibros, tienes la ventaja de que puedes hacer dos cosas a la vez: cocinar y ‘leer’ el Quijote, guiar y ‘leer’ Cien años de soledad, limpiar la casa y ‘leer’ un libro de autoayuda, hacer ejercicio y ‘leer’ el último bestseller que salió al mercado.

Es maravilloso.

Hoy día, los audiolibros son grabados por un narrador que puede ser un actor profesional, el propio autor o incluso la inteligencia artificial. La voz y la entonación suelen ser muy atractivas al oído, lo que facilita la comprensión y la retención de la información. Los libros bien leídos les añaden matices y emociones a las historias que a veces se pierden en la lectura silenciosa. Incluso, algunos audiolibros le añaden efectos de sonido, música de fondo y narraciones dramatizadas que enriquecen la experiencia. Imagínate ‘leer’ tu novela favorita como si fuera una producción cinematográfica, pero solo con sonido.

Con los audiolibros puedes incorporar la literatura de manera más fácil a tu vida cotidiana. A partir de ahora, puedes fregar o mapear a la vez que estimulas tu mente con el poder de las palabras y de tu imaginación. Puedes recorrer la vida de los mejores personajes jamás escritos mientras doblas la ropa o te preparas para salir al trabajo en la mañana. Conviertes algo que puede ser tedioso en una experiencia enriquecedora.

PUBLICIDAD

Lo único que necesitas es tu celular, una tableta o una computadora cerca.

El estimular tu mente con la lectura, aunque sea de forma auditiva, tiene muchos beneficios para tu vida. Además de estimular tu cerebro, el leer o escuchar un libro te ayuda a mejorar tu capacidad de concentración. Puedes enriquecer tu vocabulario e, incluso, mejorar tu dominio de otros idiomas si buscas libros en inglés, francés, italiano. Si te alejas de la literatura y buscas libros de historia, ciencia, cultura u otras disciplinas que te llamen la atención, podrás ampliar tu visión del mundo y expandir tus conocimientos. No hay nada mejor que, luego de leer un buen libro, sentarte con un familiar o ser querido a compartir tus aprendizajes.

Además, no hay nada como un buen libro para reducir el estrés que produce la rutina diaria. El leer o escuchar un texto bien escrito te relaja, porque te transporta a otros mundos y te ayuda a desconectarte de las preocupaciones diarias.

Si aún no has escuchado un libro, te invito a que lo intentes. Descubre las ventajas de poder leer con el oído.