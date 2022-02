Hay palabras que existen en un idioma y no en otro.

Si tratas de buscar una traducción, no encontrarás una palabra para ello. Tal vez la puedas traducir mediante el uso de una frase, pero no existe un término exacto que se pueda utilizar.

Por ejemplo, trata de pensar en alguna palabra en inglés para “antier” o “anteayer”….

No la hay.

Lo más que se acerca es la frase “the day before yesterday”. Cuatro palabras para decir lo mismo.

Por otro lado, si comes muchos dulces te “empalagas”. ¿Cómo se traduce este verbo? No hay una palabra en inglés. Lo más cercano es la frase “It is too sweet and makes me sick”.

Otra que me llama mucho la atención es la del gentilicio de los que viven en los Estados Unidos. En español, lo correcto es decir “estadounidense”. La Real Academia Española es muy clara en explicar que el término “americano”, para referirse exclusivamente a los que viven en ese país, es incorrecto, ya que toda persona que viva en el continente de América, desde Canadá hasta Argentina, es americano. Sin embargo, en inglés, el único gentilicio aceptado es “American”; no existe una traducción para “estadounidense” (no se han inventado, todavía, “Unitedstatian”). El gentilicio en inglés viene de la última palabra del nombre oficial del país: United States of America.

¿Y qué me dices de la sutileza entre “querer” y “amar”? No es lo mismo decir “te quiero” que decir “te amo”, como decía aquella canción de José José. El segundo es un sentimiento más profundo, reservado solo a muy pocas personas (una madre, un hijo, una esposa). En inglés no existe esa diferenciación. Le dicen “I love you” a todo el mundo por igual. El sentimiento se expresa de la misma manera, no importa si te refieres a tu novio o al pez en tu pecera. “I love my boyfriend” y “I love my goldfish”.

Por otro lado, si vas a un restaurante y le pasas por el lado a alguien que está comiendo, solemos desear un buen “provecho”. Queremos decirle que la comida le aproveche, que le caiga bien. En inglés, no existe una traducción literal. Lo más cercano que he escuchado es el uso de la frase francesa “bon apetit”.

Otro término que decimos en español y que no tiene un sinónimo en inglés es la palabra “trasnochar”. Cuando nos vamos de juerga y regresamos a nuestra casa cuando ya el sol salió, pues nos “trasnochamos”. ¿Cuál es la traducción al inglés? No existe. Lo más cercano es decir “I stayed up all night”.

Tampoco existe una traducción para “tutear”, simplemente porque, en inglés, no hay pronombres que diferencian el trato formal con el informal en la segunda persona. Nosotros decimos “tú” y “usted” (o “vos” en otros países), pero en inglés siempre es “you”.

Lo mismo pasa al revés: palabras en inglés que no tienen traducción en español.

Por ejemplo, en español hablamos de “los dedos de las manos” y “los dedos de los pies”; en ambos casos, decimos que son dedos. En inglés usan “fingers” para las manos y “toes” para los pies.

Asimismo, el inglés tiene una palabra para referirse a el robo violento de un carro ocupado por una o más persona: “carjaking”. En español, solo se puede explicar con la definición. No hay una sola palabra que lo resuma todo.

¿Qué otras palabras no has podido encontrarle una traducción? Si te pones a pensar, son más de las que te imaginas. Esto es un reflejo de la diversidad cultural entre las sociedades. Es un tema interesante para analizar…