Todos los días recibo consultas sobre el uso correcto del idioma español. Puede que muchas de esas dudas sean las mismas que las tuyas. En la columna de hoy, te comparto las respuestas a las consultas más frecuentes…

¿Es ‘la árbitro’ o ‘la árbitra’?

Al igual que ocurre con la gran mayoría de las profesiones y oficios que terminan en ‘o’ en masculino, el femenino se construye mediante el uso de la terminación ‘a’ (‘el maestro-la maestra’, ‘el abogado-la abogada’, ‘el árbitro… la árbitra’). Así mismo ocurre con los femeninos de tantas otras profesiones, como ‘cartera’, ‘médica’, ‘música’, ‘bombera’, ‘ingeniera’. Existen pocas excepciones, como ‘modelo’ y ‘piloto’, cuya terminación en ‘o’ es compartida entre el masculino y el femenino: ‘la modelo’ y ‘la piloto’.

¿La palabra ‘inflamable’ no debería significar lo contrario?

Si buscas la definición de ‘inflamable’ en el diccionario, encontrarás que se refiere a algo “que arde con facilidad, desprendiendo llamas”. Sin embargo, muchas personas me preguntan si no es una contradicción, ya que entienden que si algo es inflamable entonces significa que no es flamable y, por lo tanto, no produce ardor ni llamas.

El primer error consiste en el uso de la palabra ‘flamable’, ya que no existe en español; es un calco incorrecto del inglés ‘flammable’, cuya traducción correcta en español es ‘inflamable’. El segundo error es pensar que ‘in-’ es un prefijo que significa negación, como en ‘incapaz’ (que no es capaz) o ‘inacción’ (que no tiene acción). En el caso de ‘inflamable’, el ‘in-’ no es un prefijo.

¿Se escribe coma o dos puntos luego del saludo en una carta o correo electrónico?

La respuesta es sencilla: se escriben los dos puntos. Así pues, en una carta, dirías “Estimado señor Pérez:”, mientras que en un correo electrónico pudieras escribir “Hola, Pedro:”. La coma se utiliza en la despedida: “Atentamente,” o “Saludos,”.

¿Cómo se abrevian las horas antes, durante y después del mediodía?

En español, estas abreviaturas se escriben en minúsculas y dejando un espacio entre el primer punto y la letra subsiguiente. Por lo tanto, escribe que son las 11:59 a. m., las 12:00 m. o las 12:01 p. m.

¿Son disparates los términos ‘imprimido’, ‘freído’ y ‘proveído’?

No, no lo son. Los verbos ‘imprimir’, ‘freír’ y ‘proveer’ tienen doble participio. Por lo tanto, es correcto decir ‘impreso’ e ‘imprimido’, ‘frito’ y ‘freído’, ‘provisto’ y ‘proveído’.

¿Ya no se escribe la tilde sobre la letra ‘o’ cuando está entre números?

Correcto. Hoy día, gracias a las computadoras, podemos diferenciar entre la letra ‘o’ y el número ‘0′. Si te fijas, la letra es pequeña y redonda, mientras que el número es alto y ovalado. Tampoco el uso de la mayúscula ‘O’ se confunde, ya que es alta y redonda. Así pues, si escribes “8 o 9″, queda claro que no te refieres al número 809, por lo cual la tilde sobre la ‘o’ es innecesaria.

¿Cuál es el plural de ‘té’?

Lo que te puedo decir es que NO es ‘teces’; el plural correcto es ‘tés’, así con acento en la ‘e’. ¿Y el plural de café? Pues, ‘cafés’ (no ‘cafeces’).

¿Existe una alternativa en español para ‘influencer’?

¡Claro que la hay! Tal y como lo recomienda la Real Academia Española, puedes decir que fulano de tal es un ‘influyente’ en las redes sociales.

El término ‘autoestima’, ¿es masculino o femenino?

Es femenino. Por lo tanto, debes hablar de ‘la autoestima’. Es incorrecto decir que “el joven tiene ‘el autoestima’ bajo”.

En futuras columnas aclararé más dudas, para que siempre hables y escribas… en buen español.