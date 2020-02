Mayagüezana, comunicadora de profesión y amante de la moda. Suzanne es Relacionista Licenciada y bloggera de moda plus y autoestima, creadora del movimiento Estar a la Moda No Tiene SIZE a través de su blog su-style.com. Con más de 18 años en la industria de comunicaciones corporativa trabaja ambas pasiones desde su empresa matriz. Con vasta experiencia en la Industria de las tallas grandes ha sido pionera en desarrollar varios proyectos para la comunidad plus size de habla hispana, como es el evento masivo de moda, belleza y salud para la mujer de tallas grandes, SUStyleXPO. Egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, amante de la fotografía, la decoración y una super tía.

Más allá del size



