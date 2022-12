Se acaba otro año, esta vez con la esperanza de que no tiren balas al aire y que seamos más prudentes con el consumo del alcohol y conducir en las carreteras. Cuidarnos de contagios de enfermedades respiratorias, otra vez se hace urgente, y mientras algunos asuntos se repiten también se celebran logros, porque así no nos percatemos del todo, siempre estamos en evolución. Es buen momento para celebrarnos, todo lo que pudimos lograr que fue propuesto en un tiempo como este, hace un año.

Preguntarnos si estamos sirviendo a nuestros mayores propósitos, si entre nuestras acciones podemos añadir ser más bondadosos, amables, respetuosos, comprensivos o amorosos, con nosotros y con las personas.

¿Cómo queremos ser en el 2023? Cada día trae sus sorpresas y con esto dos caminos, el que nos acerca a nuestro mayor potencial y el que nos deja en el mismo sitio. Es nuestra oportunidad nueva, este primero de enero, o ahora al inspirarse con este escrito, de soltar aquellas ataduras que nosotros mismo nos hacemos y que evitan que obremos desde nuestro máximo potencial. A esas metas que te has trazado sobre tu evolución como persona, adórnalas, mímalas, cuídalas y todos los días haz algo, aunque pequeño, para lograrlas. Un día mirarás atrás y podrás decir, “lo logré, ya no soy el mismo, soy quien me propuse ser.”

Recibamos el año nuevo reconociendo nuestro bien, el potencial de cada cual, que nos ayuda a fortalecernos y así crear nuevas experiencias durante el próximo año que añadan a nuestra calma, paz interna y convivencia saludable.

A pesar de todos los retos, escojamos recordar las buenas noticias, los avances de nuestras vidas, los momentos simples del día a día que nos recuerdan que estamos vivos. Celebremos cómo hemos crecido, todo lo aprendido, todo lo dado, es importante abrazar nuestros logros por más simples que parezcan. Generemos confianza en nosotros mismos, alimentemos la fuerza de voluntad, para apreciar el presente y servir, con el norte de compartir quien somos por doce meses más. ¡Feliz año para todos!

