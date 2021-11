Ayer vi una película sobre la fe y los milagros. Llevaba un par de años queriéndola rentar, sin embargo, en la búsqueda de algo de entretenimiento cada vez que había tiempo, la olvidaba. A pesar de considerarme alguien que practica la fe, no deja de sorprender, como ladrón en la noche, la llegada del pensamiento de reto y duda acerca de la confianza solicitada, tan grande, que no se ve, ni se puede explicar.

Despierta a mi humanidad, también hay momentos cuando en automático busco “ver para creer”, en vez de “creer antes de ver”.

Hoy podría decir que el primer milagro que me permití aceptar fue que recordé el título, encontré la cinta y la renté, en el momento preciso y organizado, sin yo saberlo, para recibir el testimonio de fe que comparte la película en un momento donde pasados acontecimientos sacudían la mía.

La película me movió. Solté emociones acumuladas que por andar en el corre y corre de los días, las había desplazado. Regresé a la armonía y me motivé a fortalecer la certeza de que todo pasa para bien. Aunque los asuntos no se den como esperamos, aunque a veces nos sobrecojan las emociones, aunque a veces parezca que solo obstáculos hay por delante, aunque nos asuste una noticia o, aunque se reciba lo inesperado de quien menos se imagina, sin aviso y a esquivas, también, como ladrón en la noche.

“La Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve” (Heb 11:1).

Como lo vivo hoy, para mí es cerrar los ojos y abrir el corazón. Simbólicamente cerrar los ojos es permitirnos hacer el esfuerzo de creer en lo que aparentemente parece imposible, confiar en la corriente del bien, en algo más grande que nuestra fragilidad. Hacernos sensibles y vulnerables a dejar a un lado el escepticismo y entregarnos a hacer y ser desde lo mejor que somos, confiando y practicando la genuina alegría de que lo que tenemos, y lo que vendrá es siempre es para bien.

Cuando nos alejamos de la fe y conciencia de amor es más fácil ver todo como negativo. Dejamos de agradecer y de observar que desde que despertamos ya ha ocurrido un milagro. Cuando no hay fe, gana el miedo y levantamos todos los muros alrededor de nosotros para protegernos de no ser heridos, nos creemos que el mundo y que todos están mal, que son culpables de nuestro sentir y nadie es confiable. Así no puede llegar a creer y mucho menos amar.

En esta semana cuando culturalmente nos reunimos a compartir el amor y dar gracias, recordemos agradecer la fe y la oportunidad diaria que tenemos de ver en nuestras vidas verdaderos milagros.

Sugerencias:

1. Practica encontrar algo positivo en todo lo aparente mente negativo que sucede.

2. Busca fortalecer tu fe, como mejor te sirva.

3. Háblale a otros inspirándolos y no apagándolos.

4. Confía en que cada proceso tiene su razón de ser.

5. Da lo que quieres recibir.

6. Cuídate de actuar sin pensar, desde el miedo o la rabia.

7. Recibamos las consecuencias de nuestras acciones como un regalo para hacernos cada vez mejor persona.