Cuando un cliente me dice no estar seguro de poder lograr los cambios que le gustaría en sí mismo, preciso desviar los esfuerzos para atender con urgencia la falta de confianza en sí mismo. Crear el ambiente interno, sostenible y sólido para entonces alcanzar las metas y transformaciones deseadas. La vida es evolución y nosotros seres evolutivos, modificar y crecer no es opción, es algo natural que nos corresponde. Para ello, debemos fortalecer nuestra confianza.

Como seres humanos, nos acompañan también las inseguridades y el temor de no repetir errores. Las inseguridades nos sirven de dos maneras, o nos detienen o nos impulsan. Será nuestra decisión la que determine qué camino tomar.

La seguridad o la confianza en uno mismo implica sentirse seguro de manera realista, no idealista. Sugiere que con intención, persistencia y trabajo, ciertamente somos capaces de lograr eso que añoramos en nosotros mismos y las metas que se derivan desde ahí. Cuando no creemos profundamente, se evidencia en la narrativa o conversación interna que surge. Son más las dudas que las certezas, y nos sentimos muy inseguros a la hora de tomar decisiones. Al estar seguros también de los talentos que se poseen, no de una forma arrogante, sino de una forma relajada, nos movemos con pasos más firmes mientras se va desintegrando la lucha interna que inevitablemente produce la inseguridad.

Por nuestra naturaleza humana, hacernos preguntas es parte de nuestro proceso de ir hacia adelante, para no caer en extrema inseguridad deben ser cuestionamientos balanceados y coherentes en relación al área de nuestra vida que estamos atendiendo o que necesita nuestra atención, ya sea el trabajo, la familia, comunicación con la pareja, cambios de estilos de vida, entre otros.

Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Por el contrario, se trata de saber, internamente y con serenidad, que eres una persona capaz y que todos lo somos. Cuando creemos en nosotros mismos y hacemos el trabajo que corresponde para lograrlo, se mueve todo tipo de procesos psicológicos que nos ayudan a alcanzar nuestras metas, manifestar nuestros sueños y aumentar nuestro bienestar, que comienza, indiscutiblemente, dentro de uno mismo, no afuera. Confía, y convierte tus dudas en acción. ¡Puedes!

Sugerencias: