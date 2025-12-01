De las enseñanzas más poderosas que he aprendido, que comparto con mis clientes y, que tengo que recordar a menudo, es que el ego a través de esa voz que se anuncia en la mente, nos juega trampas para olvidar quiénes somos. “Doña Florinda”, así le llama una gran amiga a esa voz. Cada vez que dudamos de nosotros mismos, cada vez que nos culpamos o culpamos a alguien por algo sin responsabilizarnos adecuadamente, cada vez que nos criticamos a nosotros mismos, o nos detenemos por miedo es “Doña Florinda”, tomando posesión del escenario de tu vida.

Esa voz interruptora con las capas de sombra o de cebolla para pelar, que acumulamos y que no dejan brillar la luz que somos, la divinidad en nosotros. Capas como la envidia, la avaricia desmedida, los celos, la venganza, la creencia de inferioridad o superioridad, y tantas otras. El tema es que para lograr regresar a la paz y la seguridad hay que hacer el trabajo necesario, y bueno, estamos seducidos a no querer pasar mucho trabajo.

Así como es imposible tener un abdomen cuadriculado comiendo sin medida y sin hacer ejercicios, no será posible eliminar de nosotros, o bajarle, a la voz que nos detienen de ser nuestra versión más brillante. Sombras y voz, que vienen y van, será un trabajo de la vida entera, pero si se quiere vivir en paz, esa paz habrá que atender a, como la llama mi amiga, Doña Florinda. Esas limitaciones están en nosotros, pero no somos nosotros. Si la limitación no estuviera, ¿cómo puedo superarme a mi mismo?

Cuando descuido la práctica que me mantiene en equilibrio, cada vez es más fácil reconocer el cambio que ocurre en los pensamientos y emociones que se reducen a una guerra interna, un corto circuito. ¿O no nos damos cuenta que en nuestro pensar, si no lo cuidamos, podríamos caer en un conflicto sin final?

Se nos enseñó a juzgar: “los buenos” y “los malos”, “lindo o feo”, “bien o mal”. Si bien en algunos momentos es imposible hacernos entender sin el uso de algunas de esas calificaciones, es una narrativa separatista. Entonces en nuestro micro universo creamos enemigos, cuando el único enemigo es nuestra mente cuando está en modo Florinda y nuestra reacción. Empecemos la tarea en nuestras vidas, sana lo que haya que sanar, envía pensamientos de amor, de motivación y de apoyo a los demás. Abraza tus momentos de desafío, busca la luz para salir de ellos y que el personaje se guarde. Trabajemos en la compasión a diario, empezando con uno mismo. Pidamos por certeza y misericordia. Solo así estamos aportando a lo que quisiéramos ver en el mundo.

Este camino es una labor diaria, un quehacer constante. ¿Qué hay en mi mente? ¿Está Doña Florinda gobernando mi pensar o puedo callar esa voz que interrumpe mi bien? ¿Veo enemigos u oportunidades? Escúchate, y decide qué

voz quieres escuchar y qué camino vas a tomar, momento a momento.

Sugerencias:

1. Actúa siempre a favor de tu bienestar – Observa y decide qué escuchas, qué ves en redes, cine y la televisión. Lo que comes, con quién compartes tu tiempo. Qué haces en tu tiempo libre.

2. Trabaja en tu energía para servir a otros – Orar, repetir mantras, hacer afirmaciones, perdonar, sanar, soltar temores, leer escrituras, leer literatura de evolución personal, ver vídeos constructivos, limpiar la casa interna y la externa. Hacer ejercicios, meditar, cuidar de tu cuerpo, mente y alma.

3. Seamos pacientes con nosotros mismos en el proceso- Todos los días es uno nuevo. Crea una rutina que te mantenga más cerca de la luz y más lejos de tus sombras.