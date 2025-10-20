Durante esta semana, las veces que pensé en decirle algo a una amiga, inmediatamente me llamó o me envió un mensaje. Lo que parece una casualidad podría tratarse de una conexión mental a la que no le prestamos mucha atención. Quien interesa y se afana, trae a su realidad sus metas e intereses a través del quehacer, sin dejar a un lado el poder mental del que nos hablan los científicos y que tenemos.

Aunque usualmente no lo usemos por estar distraídos en las rutinas, ¿qué pasa cuando hacemos hábito pensar y sentir lo que queremos vivir y las experiencias que se siguen repitiendo no son las que deseamos?

Dejando a un lado las experiencias inevitables como la pérdida de alguien querido o la consecuencia de alguna decisión y acción, existen experiencias emocionales que se repiten como: el sentimiento de rechazo, la experiencia de carencia, de víctima o de insatisfacción constante, por mencionar algunas.

Atraer lo que somos significa que en el momento presente dentro de nosotros hay y existen unos sentimientos fuertes y profundos en forma de energía que rechaza o atrae otra energía similar.

Es decir, que si estamos repitiendo un patrón de rechazo es por que dentro de nosotros nos sentimos ya rechazados, que muy posiblemente nos rechazamos en algún aspecto a nosotros mismos y lo que recibimos es, eso mismo. Lo que hace interesante el tema, a mi entender, es que eso que “somos” se va creando y expresando desde lo interno constantemente. No solo somos lo que vivimos de niños, somos lo que permitimos retener y formarse en nuestra mente interna como creencia.

Existen expertos que precisamente trabajan con estos asuntos, van directo a las falsas creencias y se transforma permitiendo que las acciones de pensar y de sentir conscientemente nos edifiquen.

Funciona gestionar los errores que cometemos o que comenten nuestros allegados con gratitud, como si fueran favores, pues sin errores no hay evolución. Si no se falla, no se crece. También, practicar la repetición de afirmaciones consistentes hasta que comiencen a tener un efecto en nosotros. Por ejemplo, en las mañanas y en las noches antes de dormir, repite:

- Soy dicha

- Soy salud

- Soy alegría

- Soy paz

- Estoy listo para recibir y para dar

- Estoy en el camino de la evolución y doy pasos con certeza

- Decido ver lo positivo en todo

- Escojo la armonía en mis procesos

- Tengo claridad

- Estoy protegido y en el camino correcto para Ser

- Todo está bien

Poco a poco irás programando lo que piensas y haces desde la emoción que surge al repetir estas afirmaciones y todas las que te sirvan. Un día a la vez, puedes elegir quién quieres ser y lo que quieres atraer a tu vida. ¡Inténtalo!

Sugerencias:

1. Repite con frecuencia afirmaciones positivas para construir la vibración adecuada en ti.

2. Busca ayuda si entiendes que hay pensamientos, ideas o creencias que necesitas transformar y no sabes cómo o necesitas apoyo en el proceso.

3. Revisa los ciclos indeseados que se repiten en tu vida para eliminarlos.

4. Vive un momento a la vez, deja el pasado atrás y crea el futuro con tu presente.

5. Da lo mejor de ti por tu propia satisfacción y el bien de todos.