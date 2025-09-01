Sobre el tema de ser felices, con la experiencia, he notado que cada persona tiene su propia definición, sin embargo, la constante es dar. Cuando no sabemos dar sin pensar en sí mismo estamos alejando la felicidad verdadera. Darnos y amar es la libertad que nos espera en cuanto dejamos al miedo a un lado.

Hay personas que han aprendido que la felicidad no se resume en acumular pertenencias, ni logros profesionales. De hecho, lo anterior se confirma si prestamos atención a las siguientes frases célebres sobre el tema, como las siguientes:

1. La felicidad depende de nosotros mismos. Aristóteles.

2. Hay una única forma de felicidad en la vida: amar y ser amado. George Strand

3. La alegría reside en la alegría del logro y en la emoción del esfuerzo creativo. Franklin D. Roosevelt

4. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Gandhi

5. Existe una sola pasión: la pasión por la felicidad. Denis Diderot

6. El término “felicidad” perdería todo su significado si no fuese compensado por la tristeza. Carl Jung

La felicidad es una emoción que se produce en una persona que es consciente de haber alcanzado un nivel de bienestar deseado y satisfactorio. Este bienestar trae consigo cierta tranquilidad notable que se asocia con el estado óptimo del cuerpo físico y de la mente. Ahora, esa satisfacción inevitablemente fluctuará, y andar atentos a

ello es importante para que el estrés diario y las responsabilidades no se conviertan en obstáculos para continuar sintiéndonos felices o mantenernos en alegría evitando así las polaridades emocionales.

Al decidir enfocarnos en todo lo positivo que nos suceda durante el día, agradecer cada instante, estaremos indiscutiblemente potenciando la felicidad.

Claro, habrán situaciones que nos trastoquen, y tendremos que aceptar cuando las cosas no salen como deseamos. Sin embargo, adiestrarnos a encontrar el bien en todo, a buscar cualidades positivas en las personas inmediatamente las conocemos, a colocar nuestra atención plena en lo que sí funciona en las situaciones, retos y relaciones, no hay duda de que estaremos tomando el control de nosotros mismos, nuestra satisfacción personal y como resultado, la felicidad.

Al salir al trabajo, en la calle, en lo que haya que hacer hoy o en la semana, recordemos hacer un esfuerzo de inyectar la intención adecuada y recordar el bien que ofrecen las experiencias. Lo que aprendemos de las personas, de las situaciones, de cada intercambio que vivamos, y de lo que vemos alrededor.

De esta manera creamos nuestra felicidad y la mantenemos viva. ¡Adelante que tú puedes!