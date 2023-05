Sin planificar, me tocó ser parte de una enorme caravana de graduandos mientras conducía al taller presencial que felizmente salí a ofrecer, de nuevo apreciando los eventos grupales que por un tiempo estuvieron prohibidos.

Los padres, maestros y jóvenes estaban felices, gritaban por las ventanas; ¡Lo logramos! Los carros también llevaban la misma frase escrita en los cristales. Me pareció indicada la introducción, previo al taller que llevaría a una escuela en San Juan, pues me dio tiempo e inspiración para reflexionar en el esfuerzo y el nivel de compromiso probado que los maestros han demostrado en el último año. Ciertamente el de los estudiantes y padres también, para poder continuar con la educación, que más necesaria se hace en estos tiempos.

PUBLICIDAD

Cuando llegué a la escuela noté como algunas se sorprendieron agradablemente al enterarse de que el taller no se trataba de temas relacionados a su trabajo, sino de autoconocimiento en temas la autoestima, ansiedades, mecanismos de evolución personal y cómo hacer para mantener saludable nuestra vida y motivarse a continuar felices en su crecimiento personal.

Me encontré con un grupo que a pesar de que recientemente había terminado el semestre, seguían enfocadas, reflejando un inagotable deseo de aprender. Participaron durante todo el taller, hicieron preguntas, expresaron sus inquietudes y no paraban de tomar nota. Su entusiasmo me enseñaba, tenemos la fuerza de voluntad necesaria para seguir adelante, no importa qué. ¡Siempre! Así mismo lo que sucede alrededor de uno sea lo opuesto, siempre tenemos la opción de ser y actuar como queremos, es importante no dejarnos caer por una, dos o miles de personas que con sus acciones y palabras reflejan que se han caído y prefieren quedarse ahí.

Me inspiró encontrarme con un grupo alegre, listo para seguir emprendiendo, llenándose de nueva información y ejercicios para su bienestar y para el bienestar de sus estudiantes.

Son muchas las frustraciones que vivieron los maestros, sobre todo ante los abruptos cambios que han generado los asuntos del mundo, como la pandemia y la inflación. Pero las fortalezas de este grupo están a flor de piel y en definitiva son más poderosas que el temor y el cansancio.

Somos nosotros los que forjamos nuestro presente y futuro a través de cada una de nuestras acciones, más que eso, de nuestras intenciones. Gracias a las maestras y a todos los maestros que siguen firme en su vocación, nunca olvidaré ese taller, me llené de energía para igual que ellas, continuar.

Sugerencias: