El invierno ha llegado, y con él, el tiempo de fluir con la naturaleza. Es la estación más fría del año, la que tiene días más cortos y noches más largas, la temporada en la que pareciera que toda la naturaleza duerme, como si hiciera una pausa con el propósito de acumular la energía necesaria para resurgir y renacer con todo su esplendor durante la primavera.

Esta estación que marca el fin del año 2021 y el inicio de uno nuevo, es una época de paz y descanso. Es cuando las plantas y los árboles que perdieron sus hojas en el otoño permanecen así durante el invierno, mientras que los animales hibernan para conservar su energía.

PUBLICIDAD

Así como los árboles sueltan sus hojas, y permanecen así antes del momento de mostrarse las nuevas, de la misma manera estamos invitados en esta época a dejar ir y continuar nuestro proceso natural de evolución y cambio que es lo único seguro que existe. Debemos botar o reciclar todo lo que no queremos o nos funciona como abre camino para lo nuevo. Claro, comenzando desde adentro.

Y como todo comienza desde ahí, es recomendable dirigir esta limpieza hacia las emociones, los ciclos y patrones que repetimos desde nuestra personalidad que ya no nos funcionan. Hábitos, costumbres, creencias, formas de pensar o perspectivas sobre la vida y nuestro entorno. Desechemos actitudes que al erradicarlas nos acercarnos a vivir la vida plena y feliz que todos añoramos desde nuestra mejor versión. Algo tan sencillo como, cumplir nuestras promesas o nuestra palabra podría ser un gran paso. Qué mucho sucede que queremos quedar bien con todos y terminamos quedando mal por no cumplir lo que decimos, por no estar claros son nosotros mismos.

Así que, ahora en invierno, seamos honestos al observarnos y comprendernos para crear un saludable espacio interior y dejar crecer nuestras nuevas hojas. ¡Feliz Navidad a todos!