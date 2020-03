Trabajar hacia darnos la oportunidad de mantenernos en paz y funcionales a pesar de todas las amenazas que últimamente atentan a nuestra salud, parece ser importante. Nos toca fortalecer el sistema inmunológico, y el nervioso también.

Son tiempos de ponernos en prioridad y conscientemente usar nuestra energía y diligencia para cuidarnos.

La yoga es una disciplina científicamente aceptada para grandes beneficios de salud. Su razón es dominar el cuerpo y la mente. Pero más allá de hacer posturas y respirar profundo por el abdomen conocerla en profundidad le suma valor al beneficio de practicarla.

En términos de Yoga esto quiere decir, respetar algunos principios que a continuación se comparten.

Ahimsa- No violencia mental, verbal y física. Esto es, controlar los instintos básicos de nosotros mismos. Los instintos animales. ¿Cómo reaccionamos? ¿Tenemos la capacidad de actuar con la actitud que no sea violenta? Existen estímulos constantes para provocar estos instintos. La Yoga nos enseña a vencer y hacernos expertos en controlar esto. No significa que cambiaremos la realidad, la realidad seguirá ahí, lo que cambia es la forma en que reaccionamos. Gradualmente esto da esperanza a nuestra sociedad ya que nuestra sociedad es un constante ir y venir de reacciones como una pelota de ping pong. La idea es hacer lo mejor, ser lo mejor de ti.

Satya- Ser coherente y veráz. La mente es muy complicada. No siempre decimos la verdad. En ocasiones pensamos una cosa, decimos otra y actuamos otra diferente, tres diferentes cosas sin proporción. Yoga alinea estos pasos. No podemos actuar sin meternos en problemas si no estamos alineados en este aspecto.

Asteya- No robar. No antojarnos de las cosas o situaciones que no nos pertenecen. Sí nos podemos antojar de una joya mas no de algo que no está en libertad de pertenecernos. Esto es aplicable a gente también. Por esto debemos de reconocer nuestras verdaderas necesidades.

Brhamacharia- Disciplina. Mantener disciplina en la yoga para mantener el hábito de la respiración, la concentración y trabajo en el enfoque. La repetición es lo que nos lleva a ser expertos y dominar nuestra mente y cuerpo. Lo mismo sucede en el amor, para vivir el amor hay que ser constantes si lo dejamos por un segundo se puede desvanecer. Moderación en acción y regulación es este concepto. Es contraproducente ir a una clase de Yoga por 6 meses todos los días y no ir más en vez de una vez por semana y hacerlo repetitivamente con constancia.

Aparigraha- Tener cuidado de ser posesivos. Conocernos lo suficiente y usar en la vida sólo lo que es necesario. Lo que el cuerpo necesita es importante. Lo que nuestro cuerpo y mente no necesitan no se lo debemos dar, porque nos puede traer problemas. Practicando estos principios evitamos mucho dolor y entramos en contacto con nuestras virtudes que a su vez nos llevan a vivir mejores experiencias de vida. Además, nos permite vivir en tranquilidad y seguir felices en nuestras responsabilidades de vida a pesar de todo lo que sucede.

Para ser feliz da #lomejordeti.

Beneficios físicos

1. Aumento en la fortaleza del centro o “core” en el cuerpo

2. Relaja la presión arterial

3. Manejo y control de peso óptimo

4. Mejora digestión

5. Mejora circulación

6. Desintoxica el cuerpo

8. Aumenta la flexibilidad

9. Mejora la postura

10. Fortalece el sistema inmunológico

Beneficios mentales

1. Aumenta la intuición

2. Aumenta la aceptación personal (autoestima)

3. Aumenta la concentración

4. Neutraliza el estrés

5. Mejora la memoria

6. Aumenta la conciencia mental

7. Aumenta la confianza

8. Enfoque hacia vivir el presente

9. Abre el flujo de energía interna

10. Oxigena el cerebro