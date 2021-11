Con 8,142 kilómetros de carreteras estatales, que componen parte importante del sistema vial de la isla, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es una de las agencias gubernamentales más complejas y que mayor escrutinio recibe, pues, después de todo, a través de las carreteras que conectan la isla y, al transitarlas diariamente, se puede ver de primera mano su condición.

De retos y oportunidades

En enero 2021 la ingeniera Eileen M. Vélez Vega se convierte en la primera mujer que lidera el DTOP, sin embargo, a pesar de los retos evidentes, este es, sin lugar a dudas, el momento más importante de la agencia que dirige. Esto se debe a que, por primera vez en años, la dependencia cuenta con un presupuesto y con fondos que permitirán poner en función un plan integrado que les provea a los ciudadanos la tranquilidad de desplazarse por carreteras seguras y recibir los servicios que necesitan y merecen. En este aspecto, según abundó la ingeniera Vélez Vega, quien cuenta con 19 años de experiencia en investigación, diseño y construcción, particularmente, en infraestructura de pavimentos en el área de aeropuertos, la visión y la misión del DTOP son claras.

PUBLICIDAD

“La visión y la misión del DTOP es que se desarrolle y se promueva un sistema integrado de transportación que sea amigable con el medioambiente, porque, obviamente, tenemos que pensar en esa parte; tiene que ser sostenible, y también innovar y añadir servicios de excelencia”, acotó la ingeniera civil, natural de “La Ciudad del Petate”, Sabana Grande. La especialista en diseño de pavimentos, agregó que, en los diez meses que lleva en su cargo, su prioridad ha sido, precisamente, establecer procesos y planes a corto, mediano y largo plazo, que permitan iniciar tareas de mantenimiento, obras permanentes y trabajos de reconstrucción que son esenciales para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, situación que, como profesional de la ingeniería y ciudadana, había sido más que evidente para ella, antes de ocupar la principal silla del DTOP.

“Como ciudadana, uno se quejaba de los hoyos, de las condiciones de las carreteras, de los tapones, de las situaciones que uno lee en los periódicos y ve en la televisión, pero hasta que no se llega a estar en esta posición es que en realidad te das cuenta de por qué pasan estas cosas”, comentó, al recordar que algunos asuntos que para las personas pudieran ser sencillos, como el horario de las construcciones en las carreteras o cambiar un camión que no sirve, conllevan un análisis profundo que va más allá del costo y que considera, incluso, hasta la seguridad de los empleados de la agencia.

“¡Claro que nos encantaría hacer todas las construcciones de noche! ¿Por qué no se puede? Porque cuesta de 25 a 30% más caro… los fondos son limitados y, entonces, no vas a tener fondos para hacer el proyecto. Además, hay más fatalidades cuando haces proyectos por la noche; hay más muertes de nuestros empleados”, puso como ejemplo, quien posee un bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez y una maestría en Ingeniería de Mississippi State University con especialidad en diseño y manejo de pavimentos. “Cuando son proyectos de reconstrucción, aunque trabajemos de noche, el pavimento permanecerá cerrado durante el día, en especial cuando trabajamos proyectos de reemplazo de lozas o reconstrucción total del pavimento; no todos los proyectos se pueden hacer en la noche”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Como este, hay otros elementos que, aseguró, son importantes tomar en consideración, incluyendo la falta de presupuesto y de estructura para proveer los servicios a la ciudadanía, velando, a su vez, por la integridad de la agencia y sus empleados, que, al momento, suman aproximadamente 3,000.

La transportación es desarrollo

La ingeniera Vélez Vega reafirmó que el DTOP y sus dependencias están listos para iniciar una transformación que permitirá ejecutar planes de acción concretos, de manera que promuevan la calidad de vida de las personas que habitan la isla, de cara al futuro.

“Desde que llegué, siempre he dicho que necesitamos planificar mejor… la planificación es importante en todas las áreas, pero esa planificación también tiene que incluir el mantenimiento”, sostuvo la ingeniera que cuenta con licencia para ejercer en Puerto Rico, Florida e Islas Vírgenes, al enfatizar que esta es una de las áreas críticas tanto del DTOP como de otras agencias. Agregó que, a través de la Directoría de Obras Públicas se opera y se mantiene el 95.1% de las carreteras en Puerto Rico, las cuales compara con el sistema circulatorio humano, por sus numerosas conexiones y densidad y efecto en la calidad de vida de la isla.

“La transportación es clave para proveer servicios esenciales a los ciudadanos.”, dictaminó, mientras recalcó que, desde su perspectiva científica y humanista, la transportación implica desarrollo económico, turístico y social para las comunidades.

“Eso influye, porque si la transportación no es buena, la gente no va a querer salir de sus casas, o el turista se lleva una mala impresión y afecta los comercios y nuestra imagen como un destino favorable”, apuntó con certeza.

PUBLICIDAD

Por este motivo, para la Secretaria, resulta inconcebible que, por muchos años, “el DTOP no haya recibido fondos de mantenimiento” para tareas como: tapar los hoyos, pintar las líneas de las carreteras, limpiar ni cortar la grama.

De este modo, al aceptar la encomienda de dirigir el DTOP, la ingeniera, quien, como parte de su preparación académica y profesional trabajó en la NASA y con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, se dio a la tarea de solicitar al gobernador Pedro Pierluisi la asignación de un presupuesto. De esta forma, además de ejecutar la política pública establecida en el plan de gobierno del primer mandatario, como secretaria de la agencia sombrilla, la ingeniera Vélez Vega establece la política pública de transportación en la isla y de la cual parten las agencias adscritas al DTOP, mientras mantiene una política de puertas abiertas con los alcaldes, que, a su juicio, propicia que, con los fondos asignados, se realicen trabajos coordinados para el mejoramiento y la recuperación vial a lo largo y a lo ancho de la isla.

En vías de la recuperación vial

A pesar de los desafíos, la secretaria Vélez Vega confía en que las obras se van a continuar adelantando, conforme se establezcan alianzas y planes de trabajo concretos.

“Nuevamente contamos con fondos para convenios con los municipios. Actualmente hay $20.2 millones en convenios con municipios para el mantenimiento de carreteras en los que nosotros le asignamos el dinero a los municipios y estos hacen el mantenimiento”, expuso, a la vez que recordó que, regularmente, eran los municipios los que le daban el mantenimiento a las carreteras estatales porque el DTOP no contaba con el presupuesto para hacerlo.

PUBLICIDAD

A través de estos acuerdos, la agencia se convierte en el agente fiscalizador, mientras que los municipios participantes deben proveer sus planes de trabajo, fotos de antes y después de las carreteras y la extensión del predio trabajado y, una vez cumplan con estos parámetros, se les reembolsa el dinero. Agregó que, para recibir los fondos, se estableció una fórmula que parte de la certificación de kilómetros de carreteras estatales que tiene cada municipio y cuya asignación varía, dependiendo de este factor.

“Los fondos de mantenimiento tienen que ser recurrentes y es lo que estamos solicitando. Con estos convenios tenemos los datos para evaluar el presupuesto necesario por municipio para mantenimiento anual de las carreteras estatales”, afirmó.

Además de los convenios con los municipios, la ingeniera Vélez Vega mencionó que “el Gobernador otorgó $100 millones de fondos ARPA (Plan Americano de Recuperación). Tenemos $50 millones este año, y $25 millones [en cada uno de] los próximos dos años. Esos fondos ya están disponibles para la recuperación”, aseveró.

Los fondos ARPA no son para cubrir gastos recurrentes del gobierno, sino que deben ser utilizados para el mantenimiento de carreteras y la compra de equipo. La Secretaria de Transportación y Obras Públicas explicó que la agencia se encuentra en el proceso de hacer subastas para decomisar equipo obsoleto y en desuso. Por lo que la falta de equipo dificulta que se lleven a cabo las tareas de ornato y reconstrucción que se deben realizar con los fondos asignados, así como adquirir otro equipo necesario, que incluye, por ejemplo, equipo de seguridad para los empleados de campo. Sin embargo, aunque cuentan con los fondos, uno de los escollos que han enfrentado ha sido encontrar suplidores que puedan proveer la cantidad necesaria de equipos con la inmediatez deseada, en un momento crítico, donde la pandemia del COVID-19 ha trastocado la cadena de producción y suministros desde la raíz.

PUBLICIDAD

“Por eso, es importante que las personas entiendan que estamos trabajando con una agencia que ha tenido una falta de presupuesto por muchos años y que ahora tenemos que enfocarnos en que todos estos fondos que han llegado se maximicen y se utilicen bien, y la prioridad es el mantenimiento de las carreteras y la recuperación de la infraestructura. Ese es mi enfoque”, afirmó categórica, para destacar que esa ha sido, asimismo, la solicitud del Gobernador.

Oficina de fondos federales

Otro de los retos identificados por la Secretaria consiste en la inexistencia de una oficina de enlace para manejar los asuntos relacionados a los fondos otorgados por el gobierno federal a la agencia, lo cual, a su entender, era una prioridad, por la rigurosidad que implica manejar dichos fondos y su rendimiento de cuentas.