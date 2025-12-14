Potenciar las capacidades de sus integrantes en un espacio de aprendizaje, camaradería, apoyo y motivación, en el que se sientan seguras y escuchadas, se convierte en una de las prioridades para el Capítulo de Mujeres Industriales de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Con una matrícula aproximada de 280 integrantes, el ente se encamina a cumplir su primera década, a través de una plataforma profesional que invita al desarrollo de las féminas en todas sus facetas, compartiendo sus respectivas experiencias para el beneficio de todas.

Lcda. Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la AIPR. ( Suministrada )

Esto, mediante un enfoque que incluye una abarcadora agenda educativa con temáticas de interés para las mujeres, a fin de impactar sus vidas.

En eso coincide el liderato de las industriales, quienes expresaron su sentir sobre la trayectoria de la organización, sus logros, compromiso social y metas futuras.

Un lugar para crecer, aprender y ayudar a otras a desarrollarse

De acuerdo con la pasada presidenta del Capítulo, Carol Ascencio Torres, “yo creo que venimos a romper moldes. La realidad es que, en el pasado, lo que es la industria era un trabajo para hombres y siempre se había vendido así. El Capítulo de Mujeres viene a romper eso; a decir: ‘Nosotras podemos. Nosotras tenemos herramientas. Venimos a complementar lo que ya estaba hecho, a aprender, a seguir buscando retos y a cambiar el pensamiento que estaba’. Somos disruptivas”, apuntó.

Asimismo, reconoció cómo se diferencia la entidad de otros grupos profesionales. “Yo creo que el deseo de aprender es una de las características principales y algo que tiene distinto o, por lo menos, es lo que hemos sentido y es lo que se palpa. Lo que la mayoría deja saber es que es un lugar seguro para crecer, aprender y ayudar a otras a desarrollarse”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta del Capítulo, Cindy Cardona, atribuyó el crecimiento del grupo “al compromiso de aprender, pero también de dar”.

“Nosotras hemos crecido y apenas hacemos ruido. Ahora estamos haciendo campañas para anunciarnos en redes sociales. Por lo demás, una trae a la otra”, confesó.

En tanto, la abogada Eidalia González, integrante del Comité Asesor, aclaró que el enfoque del Capítulo “es transformar lo que está ahí, viendo el potencial de cada una, explicando y ayudando a que logren su éxito”.

“Creo que lo que distingue al Capítulo de Mujeres es la parte de la vulnerabilidad. Nosotras siempre hemos sido un grupo que no tenemos miedo de abrirnos, de compartir nuestros temores y, entonces, cada una cuenta su historia sin miedo a ser juzgada”, acotó.

Por su parte, Irmarie Vicens, también del Comité Asesor, señaló que “una de las metas del Capítulo es impulsar a todas esas mujeres que están comenzando en sus carreras a llegar a su mayor potencial. Tenemos una gama de generaciones que pertenecen al Capítulo y que están todas en diferentes etapas de su desarrollo profesional y personal. Entonces, el Capítulo las lleva de la mano para continuar creciendo y desarrollándose”, expuso.

Entretanto, recordó que “la mujer industrial no tenía su espacio, sino que eran espacios para varones”.

“Nosotras teníamos esa necesidad de buscar a alguien que estuviese, quizá, al mismo nivel de nosotras. Que nos diera esa oportunidad de compartir en un espacio más allá del trabajo porque, a veces, tienes miedo de compartir tus necesidades, tus inquietudes, por miedo al rechazo”, manifestó.

El poder de la mujer industrial

En cuanto al perfil de la mujer industrial, Vicens la describió como “una mujer que está buscando compartir su conocimiento, aprender y sentirse también apoyada en ese proceso. Aquí encuentra un espacio seguro para compartir, para crear, para expresar sus miedos y para seguir avanzando. Un espacio en el cual encuentras a otras personas que tienen esa destreza desarrollada y pueden ayudar a otras que están avanzando para que alcancen su sueño”.

Por su parte, la presidenta afirmó que “una mujer industrial es la mujer puertorriqueña que trabaja en cualquier industria del país y que viene a esta Asociación [de Industriales de Puerto Rico, AIPR] a buscar unión para seguir creciendo, hacer conexiones, aprender y aportar. Es la mujer que tiene deseos de comunidad, que viene aquí a potenciar todas esas características, los talentos que tiene, que está buscando un lugar. Una mujer que tiene hambre de seguir creciendo y ve a estas otras mujeres que ya han recorrido el camino y está deseosa de que alguien la tome de la mano para sentarse en esa mesa también”, sostuvo.

De otra parte, la licenciada Karen Mojica Franceschi, la nueva vicepresidenta ejecutiva de la AIPR, sostuvo que el Capítulo de Mujeres Industriales surgió “como un reflejo de la Asociación, cuyo enfoque es agrupar a los miembros del sector productivo del país —que es la manufactura, principalmente— y todos los servicios que apoyan a la industria de la manufactura”.

“Cuando hablamos de industria, nos referimos, mayormente, a la manufactura en Puerto Rico, tanto la manufactura local como la internacional que tiene sede aquí en la isla y todos los servicios que le dan apoyo a esta industria para que sea exitosa en Puerto Rico. El Capítulo tiene representación de mujeres de diferentes sectores profesionales y también de manufactura”, resaltó.

Asimismo, atribuyó el éxito del grupo “a la sabiduría de estas expertas de diversas ramas, que ponen su conocimiento a disposición del grupo, no solamente en lo profesional sino también a nivel personal”.

“Hay un apoyo porque las mujeres somos abarcadoras y queremos triunfar en muchos espacios de la vida. El Capítulo es un think tank en varias facetas, no solamente en el entorno profesional, sino también en el lado personal y de crecimiento, desarrollo y de vivir sin límites. Por eso es unstoppable”, destacó.

2026: Llegó el momento de la expansión

Según la presidenta, una de sus prioridades es expandir el Capítulo a otras regiones de la isla, ya que sus actividades se concentran en la zona metropolitana de San Juan.

“Creo que ya es tiempo. Algunas [mujeres] se me han acercado y ese va a ser mi trabajo intenso, después de la cumbre: comenzar a desarrollar líderes en cada región. Esto, para que pueda haber representación del Capítulo con sus propias agendas y eventos en sus respectivas zonas. Las de más experiencia nos moveremos para apoyarlas”, reveló.

En eso concordó Mojica Franceschi al destacar que el plan de llegar a otras áreas sigue el modelo de la AIPR, que tiene presencia “en las siete regiones de Puerto Rico”.

Entretanto, dijo que otra de las metas del Capítulo es darle visibilidad al trabajo que realizan en los eventos institucionales de la Asociación. Esto mediante talleres, seminarios “y su experiencia con la matrícula en el pleno de la Asociación”.

Igualmente, la vicepresidenta ejecutiva destacó que pretenden insertarse en la discusión pública, a través del Comité de Enlace Legislativo que cuenta con un caucus de la mujer. “Queremos tener presencia en estos foros para ver cómo podemos impulsar a que se sigan creando leyes a favor de la mujer. No necesariamente es un grupo feminista. Tengo muchas mujeres en el Capítulo que tienen hijos grandes que ahora les toca cuidar a sus padres. Entonces, somos mujeres trabajadoras y cuidadoras”, aclaró.

“Es cómo nos insertamos en hacer política pública para seguir mejorando, desde otra perspectiva, a que se sigan favoreciendo leyes que, eventualmente, van a ayudar a la mujer y al país en general. Ya la Asociación está insertada en esos temas, es algo adicional que queremos aportar”, expresó Mojica Franceschi.

Finalmente, mencionó la intención de mejorar la competitividad de sus afiliadas en las ramas principales que afectan la industria en Puerto Rico: capital humano, infraestructura, agilidad gubernamental y política fiscal.

“No son solamente incentivos, sino todo lo que compone el sistema contributivo y cómo usamos el salario para que rinda más. Son áreas que afectan el quehacer diario de las personas en Puerto Rico. Es cómo logramos legislación que facilite la vida a los puertorriqueños”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.