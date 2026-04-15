Central Waste Services, Inc. fomenta la gestión de uno de los mayores desafíos en las empresas: los desperdicios
Proyecta expandirse con nuevos servicios residenciales y el desarrollo de una planta de reciclaje
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Desde el año 2000, Central Waste Services, Inc., fundada por José Berríos Rivera, en Arecibo, se ha consolidado como una empresa líder en el manejo y disposición de desperdicios.
A lo largo de más de dos décadas, ha desarrollado una oferta integral de servicios que incluye el acarreo de escombros y residuos de construcción, así como la remoción de materiales peligrosos como asbestos y plomo, cumpliendo con estrictos estándares ambientales.
Además, ha fortalecido su presencia en el sector industrial mediante una división especializada, destacándose en la limpieza y mantenimiento de tanques de combustible y sistemas de almacenamiento.
Inspirada en los valores de esfuerzo, compromiso ambiental y desarrollo económico, Central Waste Services, Inc. emplea a unas 30 personas y ofrece servicios en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra.
A pesar de desafíos como la caída de la construcción y el impacto del huracán María, ha logrado mantenerse firme gracias a su enfoque en el servicio de calidad y la excelencia.
De cara al futuro, Central Waste Services proyecta expandirse con nuevos servicios residenciales y el desarrollo de una planta de reciclaje, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad en Puerto Rico.
El autor es gerente general de Central Waste Services, Inc.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.