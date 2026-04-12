Con una trayectoria que se remonta a 1966, Steel Services & Supplies, Inc. fundada por Francisco García Alonso, figura entre los principales proveedores de acero de refuerzo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, Steel Services informa que “reafirma su posición de liderazgo en la industria de la construcción en Puerto Rico e Islas Vírgenes, al avanzar con paso firme hacia una nueva etapa de innovación y crecimiento estratégico”.

Actualmente, la empresa se encuentra bajo el liderazgo de su segunda generación, encabezada por Francis García Haghverdian, hijo del fundador, quien dirige la organización con una visión enfocada en el desarrollo de nuevos proyectos y la adopción de prácticas innovadoras. Esta transición generacional marca un hito significativo en la evolución de la compañía, combinando la experiencia acumulada con una perspectiva moderna orientada al futuro.

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Bajo esta dirección, Steel Services continúa fortaleciendo su principal distintivo en el mercado: “un servicio de excelencia acompañado de materiales de la más alta calidad”. Este enfoque ha permitido a la empresa consolidar relaciones duraderas con sus clientes y mantener altos estándares operacionales en todos sus procesos.

Asimismo, el compromiso y la capacidad de su equipo de profesionales han sido clave para sostener el crecimiento de la organización. La integración de talento especializado, junto con una cultura empresarial centrada en la mejora continua, ha contribuido —según información de la empresa— a posicionarse “como un referente en los mercados que atiende”.

Con esta renovada estrategia, “la empresa no solo busca mantener su liderazgo, sino también ampliar su alcance y continuar aportando al desarrollo de la industria de la construcción en la isla”.

Informa, además, que cuenta “con el Centro de Distribución de acero estructural más grande de la región”, desde donde ofrece una amplia variedad de productos y servicios dirigidos a la industria de la construcción y el desarrollo en el Caribe.

A lo largo de sus casi seis décadas de experiencia y respaldada por un grupo de profesionales dinámico y comprometido, Steel Services & Supplies, Inc. destaca que brinda a sus clientes servicios de excelencia y precios competitivos. También enfatiza que todos sus productos cumplen con los estándares de calidad establecidos por ASTM (American Standard Testing Material) en conformidad con los códigos y normas de construcción.

Asimismo destaca que cuenta con las más amplias variedades de acero, tanto de origen doméstico como importado; además de que sus relaciones comerciales “son con los mejores molinos a nivel mundial para asegurar la más alta calidad”.

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Su inventario incluye una extensa gama de productos de acero y metales de refuerzo, tales como barras de refuerzo rectas grado 60, barras de refuerzo epoxy coated, barras de refuerzo A706, barras de refuerzo A775, barras de refuerzo A615, bobinas, vigas estructurales, canales, placas de acero, tuberías, angulares, barras (plano, redondo, cuadrado) madera, malla electrosoldada y muchos otros materiales utilizados en la construcción.

De acuerdo con la empresa, su infraestructura incluye la planta de corte y doblado de acero de refuerzo —“una de las más avanzadas tecnológicamente en la costa este de Estados Unidos y el Caribe”. A esto se suman soluciones integrales que incluyen supervisión e instalación en el lugar de trabajo, así como un amplio taller de fabricación de acero estructural y un moderno Departamento de Ingeniería que ofrece servicio de diseño de planos de instalación y asesoría técnica especializada.

La empresa ha participado en proyectos emblemáticos tales como la Ruta 66, Ciudadela, el Puente Dos Hermanos, The Mall of San Juan y los Túneles de Maunabo, entre otros desarrollos clave que han contribuido significativamente a la economía, la infraestructura y la generación de empleo a miles de puertorriqueños.