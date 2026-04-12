“Velocicharge continúa posicionándose como líder en la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en Puerto Rico, con más de 127 puntos de recarga rápida a través de la isla y una inversión que supera los $4.5 millones en capital puertorriqueño”, informó su fundador y CEO, Carlos Vizcarrondo.

Más allá de la expansión física, la empresa ha desarrollado un ecosistema tecnológico que permite al usuario tener una experiencia simple y confiable, mientras detrás opera una plataforma robusta que integra monitoreo en tiempo real, notificaciones, disponibilidad de estaciones, control de sesiones y funcionalidades avanzadas que optimizan cada recarga.

Este crecimiento, desde el 2021, ha tenido un impacto ambiental significativo, contribuyendo a la reducción de aproximadamente 752 toneladas de dióxido de carbono, acumulativas desde sus inicios hasta el 2025, como resultado del uso de su red de recarga.

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Uno de los diferenciadores clave de Velocicharge es su enfoque en ofrecer un servicio empático mediante humanos. Desde atención al cliente hasta mantenimiento y garantías, todo es operado por talento puertorriqueño, generando cercanía, confianza y una mejor experiencia en la adopción de esta nueva tecnología.

Red de carga rápida para autos eléctricos de Velocicharge. ( Suministrada )

“Para nosotros, la experiencia del cliente va mucho más allá de conectar un vehículo. Hemos construido una plataforma tecnológica para que el cliente lo perciba simple. Donde la tecnología, la seguridad y la innovación trabajan en conjunto para que el usuario tenga visibilidad total de su sesión —desde saber cuándo comenzó, cuándo terminó, si se detuvo, o si una estación está disponible. Pero igual de importante es que detrás de todo eso hay un equipo local, empático, que entiende al cliente y lo acompaña en el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica”, expresó Vizcarrondo.

La red continúa expandiéndose con nuevos desarrollos en el oeste de Puerto Rico, junto al lanzamiento de una nueva aplicación que promete una experiencia más ágil, moderna e integrada, así como la incorporación de nuevas localidades en puntos estratégicos.