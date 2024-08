La salud oral es relevante, no solo para el cuidado de los dientes y las encías, sino porque también tiene una importancia real en nuestra salud sistémica y el control de enfermedades crónicas. Esto se debe a que, una mala higiene o la falta de atención oral pueden desencadenar una serie de problemas de salud que podrían resultar peligrosos.

Para el doctor Danny Mora, patólogo maxilofacial con especialidad en cáncer de cabeza y cuello, las enfermedades orales más comunes en pacientes adultos, haciendo a un lado las caries, son la periodontitis y la gingivitis, por lo que afirmó que la salud oral va más allá de tener unos dientes hermosos, si no que es vital cuidar de ese ambiente, pues es favorable para la proliferación de microorganismos dañinos.

“Con la cavidad oral comienza el sistema digestivo. La digestión comienza en la boca, con el rompimiento de todas esas partículas. Y, la cavidad oral tiene una conexión directa con los órganos internos, por lo que tiene unas implicaciones gigantescas en las funciones multiórganos y otros tipos de enfermedades como la diabetes, las cardiovasculares, las respiratorias y cáncer, entre otras”, explicó el especialista.

Como la cavidad oral está completamente conectada al cuerpo, los pacientes con padecimientos crónicos como la diabetes, enfermedad que tiene una alta prevalencia en Puerto Rico, pueden ver su salud comprometida.

“Hay una correlación con cierto tipo de bacterias que tenemos en la cavidad oral que causan enfermedades periodontales con la diabetes, porque, con esta enfermedad, tenemos una microcirculación que está afectada, lo que hace que haya menos flujo sanguíneo y que esa proliferación de esas bacterias vaya en aumento”, expresó.

“Esto puede ocasionarle al paciente pérdida ósea en las encías y sangrado. De ahí se parte de la premisa de que todas esas bacterias que tenemos siguen produciendo toxinas que van a ser absorbidas por el cuerpo y así se transforma en esta cascada de eventos que va afectando órgano por órgano”, señaló el doctor Mora.

De hecho, podemos comparar nuestras encías con una esponja o un ambiente extremadamente favorable para el crecimiento de cierto tipo de bacterias, pero, también, de virus y hongos.

“Lo que ocurre es que ese tipo de toxinas se sigue produciendo en la cavidad oral, el cuerpo las va a ingerir y los pacientes con problemas cardiacos también pueden estar predispuestos a tener endocarditis, que es una secuela de esas toxinas que pueden poner en peligro su vida”, destacó el patólogo maxilofacial.

Mora afirmó, además, que hay estudios que demuestran que existe una correlación directa con las bacterias intraorales y las enfermedades respiratorias.

“Mientras más placa dental se acumula en los dientes, las bacterias siguen en aumento y es como un medio de cultivo que se mantiene por la mala higiene o no tener el cuidado necesario. Las bacterias se alojan en esa placa, y, con el tragado y la respiración, ese contagio puede ocurrir desde la cavidad oral hasta los pulmones, y pueden suscitarse enfermedades respiratorias”, afirmó el doctor.

Otro impacto de las enfermedades orales se suscita en pacientes en estado de gestación, y puede afectar tanto a la mamá como al bebé.

“Existe una bacteria en particular que se aloja en las encías de las pacientes en estado de gestación y tiene una correlación directa con que esa paciente embarazada tenga su bebé a pretérmino, además, ese tipo de bacterias afecta el aumento del peso de bebé”, especificó el doctor.

Aparte de las bacterias, se encuentran los virus que toman lugar en nuestra cavidad oral y que pueden tener un impacto nocivo a nuestra salud. Uno de ellos es el virus del papiloma humano (VPH).

“El virus del papiloma humano está ligado completamente al cáncer oral y de orofaringe. Cabe mencionar que, en Puerto Rico, estamos número uno en ese tipo de cáncer en todas las Américas y la gente desconoce eso. Además, estamos número uno en cáncer oral y orofaringe en todas las Américas, siendo el sexto cáncer más común en hombres y el duodécimo en mujeres. Eso nos dice que la visita a un proveedor certificado por la Junta Dental en Puerto Rico y colegiado por el Colegio de Cirujanos Dentistas es importante para que le hagan unos exámenes de cáncer de cabeza y cuello, además de su limpieza de rutina y otro tipo de ayudas diagnósticas para prevenir el cáncer”, recomendó el doctor.

Todas estas afecciones se pueden mantener bajo control, cuando los pacientes hacen de su visita al dentista y su aseo bucal una rutina, para así prevenir complicaciones tanto en su salud oral como en las diversas enfermedades que pueda padecer.

“Las academias profesionales recomiendan que los pacientes que tengan algún tipo de predisposición como diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiacas, pacientes inmunodeprimidos y embarazadas, sean evaluados por su profesional de la salud oral cada tres meses y tener una buena higiene oral en casa.

“Para disminuir este tipo de bacterias, no es la pasta dental [el elemento de mayor importancia], es la técnica de cepillado y, lo más importante, es [el uso del] hilo dental. Se supone que ese hilo dental se pase después de cada comida, pero, como sabemos que en el ajetreo, muchas veces, no es posible, al menos deben hacerlo una vez en la noche, antes de dormir, para disminuir ese conteo de bacterias. También vienen otras ayudas como los enjuagues antimicrobianos, pero no son suficientes en su totalidad para reducir el conteo de bacterias”, advirtió el especialista.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.