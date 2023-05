El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico se unió a los esfuerzos nacionales de reclutamiento del Programa Científico All of Us desde el 6 de marzo de 2023. All of Us es un programa financiado por los Institutos Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) cuya meta es reclutar a un millón de participantes en todos los Estados Unidos, con el objetivo de crear la base de datos de salud más grande y diversa de toda la historia. Este esfuerzo histórico forma parte de la iniciativa nacional para avanzar la medicina de precisión.

Si deseas participar del estudio All of Us, puedes coordinar una cita, llamando al 1-800-981-0084 o entrando al sitio web joinallofus.org/UPRCCC. También puedes visitar el Centro de Comunidades Especiales de VOCES PR, en el segundo nivel Plaza Las Américas o llamar al 787-789-4008. Para participar del estudio, la persona debe consentir a donar unas muestras biológicas (muestra de sangre, orina), físicas (toma de presión arterial, peso, estatura) y completar unas encuestas de salud. La persona podría recibir una serie de reportes genómicos de forma gratuita por su participación, entre ellos, el reporte de farmacogenética, que explica cómo su cuerpo reaccionaría a ciertos medicamentos. Otros dos reportes que el participante podría recibir son sobre su procedencia genética (Ancestria) y la posibilidad de auscultar si tiene algún riesgo de padecer una enfermedad hereditaria como ciertos cánceres o enfermedades cardíacas.

Por su tiempo y colaboración en este importante estudio, el participante recibirá una compensación de $25. El estudio tiene una duración aproximada de hora y media, la cual requiere una cita coordinada para visitar el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer para la toma de medidas y muestras biológicas. Este tiempo puede ser reducido, si el potencial participante hace su registro mediante la página joinallofus.org/UPRCCC. De necesitar asistencia técnica, el equipo del Centro Comprensivo de Cáncer cuenta con entrevistadores que brindarán apoyo para completar el registro.

Si vives en el área de Las Piedras o municipios cercanos, puedes participar de este programa en las instalaciones de COSMA, si eres paciente de esta clínica de salud. Puedes llamar al 787-981-7570 para visitar las instalaciones y ser parte del programa.

Sé parte de este histórico estudio de investigación, llamando al 1-800-981-0084 o entrando al sitio web joinallofus.org/UPRCCC.

La doctora Vivian Colón-López es investigadora en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y profesora en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico; Roxana Soto, MS, es epidemióloga y coordinadora de alcance comunitario en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico; y Diana T. Medina, MS, es asistente graduada de investigación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas.