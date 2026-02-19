Son las 7:00 a.m. de un lunes cualquiera. Dos profesionales de ventas en Puerto Rico arrancan la semana con las mismas metas: cerrar negocios, atender clientes, cumplir sus cuotas. Pero, la forma en que cada uno enfrenta el día no podría ser más distinta.

El primero, llamémosle Vendedor A, abre su laptop y empieza a revisar los e-mails acumulados. Le da copy-paste a respuestas genéricas y dedica casi una hora a montar una propuesta desde cero. Mientras tanto, le llegan mensajes por Instagram y WhatsApp con las mismas preguntas de siempre: “¿cuánto cuesta?”, “¿qué incluye?”, “¿tienen financiamiento?”. Contesta una por una, a mano, repitiendo lo mismo veinte veces. Para las 10:00 a.m., apenas ha contactado a dos prospectos nuevos. A mediodía, se da cuenta de que olvidó darle seguimiento a un lead caliente del jueves, y cuando por fin lo llama, el cliente ya cerró con la competencia. Por la tarde, un prospecto le pide cotización y le toma 40 minutos montarla. A las 5:00 p.m., se siente agotado. La mitad del tiempo se le fue en tareas repetitivas que no le generaron ni un centavo.

La segunda, Vendedora B, también abre su laptop a las 7:00 a.m. y también tiene e-mails acumulados. Pero ella creó un sistema: la inteligencia artificial (IA) le organiza los mensajes por prioridad y le prepara borradores que ella solo revisa y aprueba. En quince minutos, liquidó su inbox. Las mismas preguntas repetitivas por Instagram y WhatsApp: “¿cuánto cuesta?”, “¿tienen financiamiento?”, las maneja un chatbot que ella misma entrenó con sus respuestas, su tono y su conocimiento del producto. Ese chatbot no solo contesta, también captura el nombre, identifica qué le interesa al prospecto y agenda las llamadas directo en su calendario. Mientras Vendedor A contestaba a mano, ella ya tenía cinco consultas agendadas sin haber tocado el teléfono. A mediodía, ningún lead se le queda frío… Tiene automatizaciones que envían seguimientos según los tiempos que ella definió. Cuando el prospecto de la tarde le pide una cotización, ella la genera en minutos con plantillas inteligentes que adaptan precios y beneficios de acuerdo con el perfil del cliente. A las 5:00 p.m., cerró más negocios, atendió más gente y le sobró tiempo para pensar en estrategia. No porque trabaje menos, sino porque decidió trabajar diferente.

La diferencia entre ambos no es talento ni esfuerzo. Es tecnología aplicada con intención.

Hoy, la inteligencia artificial no es exclusiva de las grandes corporaciones. Herramientas accesibles permiten a cualquier profesional de ventas automatizar lo repetitivo, personalizar a escala y responder más rápido que la competencia. No se trata de reemplazar al vendedor, se trata de darle superpoderes.

En Puerto Rico, donde las relaciones personales son la columna vertebral del comercio, la IA no elimina el toque humano –lo amplifica. Permite dedicar más tiempo a lo que importa: construir confianza, entender necesidades y crear valor genuino para el cliente.

El futuro de las ventas ya no es futuro. Está pasando ahora. La pregunta no es si la inteligencia artificial va a transformar tu profesión, es si tú vas a ser quien la adopte primero. Porque en ventas, no gana el que trabaja más horas, gana el que trabaja más inteligente.

La autora es estratega de inteligencia artificial y neuromarketing, y directora de Innovación y Desarrollo IA en Puerto Rico Computer Services. Es especialista en automatización e inteligencia artificial aplicada. Ha liderado proyectos como el chatbot multilingüe de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.