“El sector de las ventas es esencial en el desarrollo económico de Puerto Rico”
Yasmín Rotger, presidenta de SME PR, elogia la gestión que día tras día realizan los profesionales de ventas
“Nada ocurre hasta que alguien vende algo” fue el primer lema de nuestra Asociación y, 75 años después, resuena con la misma fuerza. Al celebrar la Semana del Profesional de Ventas, reafirmamos la relevancia del sector de ventas como una parte esencial del desarrollo económico de Puerto Rico, así como el impacto de los profesionales que, con su gestión, día a día impulsan el crecimiento y fortalecen la competitividad de sus organizaciones en un entorno cada vez más dinámico.
Hoy, más que nunca, el entorno empresarial exige agilidad, visión estratégica y aprendizaje continuo. Los clientes evolucionan, la tecnología redefine procesos y las expectativas del mercado se transforman constantemente. Ante esta realidad, el programa educativo del SME Sales Summit ofrecerá herramientas dirigidas a fortalecer los equipos comerciales, impulsar nuevas perspectivas y fomentar conexiones estratégicas que generen resultados sostenibles, integrando tendencias de mercado 2026, liderazgo en tiempos de cambio y el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las ventas.
Este enfoque busca no solo inspirar, sino también proveer recursos concretos que puedan implementarse de inmediato y capacidades estratégicas que impacten el desempeño a mediano y largo plazo.
Al igual que el aprendizaje continuo, la motivación es un factor clave en el desempeño y los resultados en ventas. Por ello, como cada año, reconocemos junto a empresas de distintos sectores a sus Sales Top Performers y celebramos, por primera vez, a los Rising Stars of Sales, jóvenes talentos que ya destacan por sus resultados y su proyección de liderazgo, elevando los estándares de excelencia comercial en nuestra industria. ¡Enhorabuena!
Concluyo con un agradecimiento a los voluntarios del Comité Organizador, a nuestros oradores invitados, y a los auspiciadores que hacen posible este evento. A los participantes y socios del SME, gracias por confiar su desarrollo profesional a nuestra Asociación.
Les invito a ser parte de esta historia, a integrarse de forma activa a la comunidad del SME y a continuar construyendo juntos el futuro de las ventas en Puerto Rico, asumiendo el cambio como la principal ventaja competitiva de nuestra profesión.
La autora es presidenta de SME Puerto Rico y Country Manager de Aleph Group.
JUNTA DE DIRECTORES 2025-26
OFICIALES:
Yasmín Rotger
Presidencia
Country Manager
Aleph
Ana Y. Agrelot
Expresidencia Inmediata
VP of Marketing
Encanto Restaurants
Alexandra Ruiz
Presidencia Electa
Founder & Principal
Popello
José Rodríguez Osorio
Tesorería
Country Manager
Welch’s
María Isabel Landrón
Secretaría
Media Director
Plaza Ad
María Elena Lampaya
Vicepresidenta Ejecutiva
SME Puerto Rico
MIEMBROS:
Angimille Latorre
Cofundadora
SeriouslyCreative
Ana Rosa Britto
Subdirectora Comunicaciones
Corporativas y Publicidad
Claro Puerto Rico
Bernardo Fiol Costa
Presidente y Fundador
The Big Think Group
Cristina Santa María
Sr. Regional Manager,
Business Alliances & Portfolio
Ricoh Puerto Rico
Edgardo Jiménez
Chief of Creative Operations
DDB Latina
Puerto Rico
Guillermo Rodríguez Gelpí
Marketing & Advertising
Assistant Vice-President
Hyundai and Genesis in Puerto Rico
Juan Carlos Parra
Cofundador y CEO
Skootel LLC
Luis Defendini
Presidente
Strategic Business Solutions LLC
Tania Ramos Guldi
Founder & Chief Brand Architect
Brandable
