El mundo empresarial enfrenta 2026 con una dualidad marcada: mientras dos tercios de la población global (66 %) considera que 2025 fue un año negativo para sus países, según el estudio Predictions 2026 de Ipsos —que encuestó a 23,642 adultos en 30 naciones— paradójicamente el 71 % mantiene el optimismo de que el próximo año será mejor. Esta contradicción revela una resiliencia que Puerto Rico debe aprovechar estratégicamente.

Para el empresariado boricua, estas cifras cobran especial relevancia cuando nuestras decisiones están ligadas al mercado estadounidense. La economía norteamericana muestra señales mixtas: aunque la confianza repuntó, Ipsos revela que uno de cada tres estadounidenses (32 %) gastó más de lo planificado en las fiestas —casi el doble que el año anterior (18 %)— lo que evidencia la vulnerabilidad del consumidor. Además, solo el 44 % proyecta una economía más fuerte en 2026, exigiendo cautela en nuestras proyecciones.

La tecnología emerge como protagonista disruptiva. El 67 % a nivel global anticipa que la inteligencia artificial eliminará empleos en 2026, aumentando desde el 64 % del año anterior según Ipsos, mientras solo el 43 % prevé la creación de nuevas plazas. Para Puerto Rico, donde la manufactura farmacéutica, los servicios profesionales y el turismo emplean a miles, esta transformación exige preparación inmediata. Empresas desde Mayagüez hasta San Juan deben preguntarse: ¿estamos capacitando a nuestra fuerza laboral en competencias digitales?

El comercio puertorriqueño debe considerar que el 48 % de los encuestados por Ipsos anticipa una recesión durante 2026, mientras el 69 % espera eventos climáticos extremos más frecuentes —realidad que la isla conoce tras huracanes recientes. Estas proyecciones exigen que los planes de continuidad de negocio sean estrategias vivas, no documentos archivados. Simultáneamente, el 82 % a nivel global planifica dedicar más tiempo a la familia ya los amigos —tendencia que favorece al turismo local, restaurantes y experiencias comunitarias en la isla.

Navegar el 2026 exitosamente requiere más que intuición: demanda inteligencia de mercado precisa y actualizada. Las empresas que prosperarán en Puerto Rico serán aquellas que transformen los datos en decisiones estratégicas, que anticipen en lugar de reaccionar, y que comprendan las conexiones entre las tendencias globales y las realidades locales.

La autora es CEO de Ipsos República Dominicana.