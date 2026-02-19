Durante más de 40 años, en MCS nos hemos destacado por ofrecer una promesa de servicio y un cuidado genuino. Esta promesa comienza con nuestra fuerza de ventas y se ve respaldada por todo el equipo, para que hoy, más de 647,000 asegurados en los segmentos de Medicare Advantage y Comercial, confíen en nosotros para el cuidado de su salud. Cada uno de ustedes juega un papel crucial en esa misión.

Nuestro equipo de ventas es el corazón de nuestro éxito. Resilientes, conocedores y comprometidos, tienen la responsabilidad de ofrecer productos y servicios que responden a las necesidades de nuestros asegurados. Su habilidad para conectar, escuchar y orientar respalda nuestra promesa de brindar un servicio de calidad y constituye un pilar esencial de la propuesta de valor de MCS —una de las más innovadoras del mercado— lo que nos posiciona como un aliado confiable para cada uno de nuestros clientes.

En MCS trabajamos arduamente para crear una cultura centrada en el cliente, donde cada asegurado es nuestra razón de ser. Nuestro enfoque es ofrecer una experiencia extraordinaria en cada interacción, para que todos se sientan escuchados, comprendidos y atendidos con cariño y sensibilidad. Esta dedicación ha sido clave para que MCS Classicare (HMO) haya obtenido, en el 2026 y por tercer año consecutivo, una calificación histórica de 5 estrellas de 5 por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). La excelencia de MCS se enfoca en ofrecer un servicio de calidad en Puerto Rico y un modelo que integra comunicación efectiva, personal altamente capacitado, unidades especializadas por segmento, una amplia red de proveedores y un modelo de servicio integrado.

Nuestro compromiso es seguir honrando nuestra propuesta de valor, evolucionando y fortaleciendo cada interacción para seguir ofreciendo una experiencia memorable y una salud completa de 5 estrellas.

En esta Semana del Vendedor, queremos reconocer su dedicación y su contribución invaluable. Gracias a ustedes, MCS sigue siendo el líder indiscutible del sector de la salud, y MCS Classicare continúa siendo el único plan en Puerto Rico con 5 estrellas por tercer año consecutivo. Este es el resultado de su entrega diaria para ofrecer un servicio de excelencia a nuestros asegurados.

Eso es lo que distingue a MCS: no solo ofrecemos un plan de salud, sino una experiencia tan sólida y humana que atrae a nuevos afiliados, fortalece la lealtad y reafirma que nuestros clientes no nos cambian por nadie.

La calidad de nuestro servicio se refleja en los resultados. Las 5 estrellas que hemos obtenido y el crecimiento histórico de nuestra membresía son un recordatorio de que somos un plan de salud líder en Puerto Rico. Y este año no es simplemente uno más; es el comienzo de un futuro aún más brillante. Seguiremos creciendo, seguiremos liderando y lo haremos juntos. Porque los logros de MCS son, sobre todo, logros de ustedes.

Gracias por formar parte del éxito de MCS. En esta Semana del Vendedor, celebramos su compromiso, pasión y profesionalismo.

El autor es principal oficial de ingreso de MCS.