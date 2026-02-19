Dirigir el Comité Organizador del SME Sales Summit ha sido una experiencia profundamente gratificante. Trabajar junto a un equipo de voluntarios comprometido, enfocado en crear un evento relevante y de impacto, reafirma el valor de colaborar por el crecimiento de nuestra profesión.

Nuestro objetivo fue desarrollar un programa práctico y alineado con los retos actuales de los equipos comerciales, en un entorno donde el cambio es constante. Por ello, diseñamos una agenda que aborda las tendencias de mercado que definirán el 2026, el liderazgo en tiempos de cambio, el uso de la personalidad como ventaja en ventas, la aplicación estratégica de herramientas de inteligencia artificial y el arte de negociar y vender en mercados cada vez más exigentes.

Agradezco sinceramente a nuestros oradores invitados por compartir su tiempo, experiencia y conocimiento, así como a los auspiciadores que hicieron posible este evento: ABC 5, BBDO, bMedia, CES, Chispa Social, Coca-Cola, CUD, Destilería Serrallés, El Vocero, El Nuevo Día, FASTSIGNS, Green Steel, Hello Media, Lighthouse Translations, Metro PR, Momento Photo Booth, Ocean Lab Brewing Co; Primera Hora, SBS, Uno Radio Group, Visua Group, WAPA TV, We Connect, WEPABOX, WorldNet y Zen Spa.

Felicito a todos mis colegas en la Semana del Profesional de Ventas. Que esta celebración nos recuerde el impacto que generamos cada día y nos inspire a seguir creciendo, aprendiendo y transformando cada reto en una nueva oportunidad.

La autora es directora del Comité Organizador del SME Sales Summit y Media Director de Plaza Ad.