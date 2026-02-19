Por primera vez, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico destaca a los Rising Stars of Sales, jóvenes profesionales de 30 años o menos que ya están sobresaliendo por sus resultados en ventas y por el potencial de liderazgo que proyectan en sus respectivas industrias.

Nominados por sus empresas y seleccionados tras un proceso competitivo, estos profesionales demuestran liderazgo, logros consistentes y una sólida capacidad de trabajo en equipo, cualidades que los hacen merecedores de este reconocimiento.

Adriana Concepción Sales Assistant bMedia
Kevin Coss Master Sales Representative Infusion Investments
María Chevres Master Sales Representative Infusion Investments
