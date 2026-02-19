Por primera vez, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico destaca a los Rising Stars of Sales, jóvenes profesionales de 30 años o menos que ya están sobresaliendo por sus resultados en ventas y por el potencial de liderazgo que proyectan en sus respectivas industrias.

Nominados por sus empresas y seleccionados tras un proceso competitivo, estos profesionales demuestran liderazgo, logros consistentes y una sólida capacidad de trabajo en equipo, cualidades que los hacen merecedores de este reconocimiento.

Adriana Concepción Sales Assistant bMedia ( Suministrada )

Kevin Coss Master Sales Representative Infusion Investments ( Suministrada )