Rising Stars of Sales 2026: los nuevos referentes en ventas
Estos talentos combinan desempeño excepcional, trabajo en equipo y un gran potencial de liderazgo
Por primera vez, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico destaca a los Rising Stars of Sales, jóvenes profesionales de 30 años o menos que ya están sobresaliendo por sus resultados en ventas y por el potencial de liderazgo que proyectan en sus respectivas industrias.
Nominados por sus empresas y seleccionados tras un proceso competitivo, estos profesionales demuestran liderazgo, logros consistentes y una sólida capacidad de trabajo en equipo, cualidades que los hacen merecedores de este reconocimiento.
