Los Sales Top Performers de 2026 se distinguen por su determinación, liderazgo y orientación a resultados, así como por su capacidad para identificar y capitalizar oportunidades de crecimiento en entornos altamente competitivos. Su desempeño aporta valor estratégico a sus equipos y contribuye de manera consistente al fortalecimiento y éxito de sus organizaciones.

Desde 1966, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico ha unido esfuerzos con las empresas del país para celebrar el talento y el desempeño sobresaliente de sus profesionales de ventas. Esta trayectoria reafirma su compromiso continuo con la excelencia, el desarrollo del liderazgo comercial y el fortalecimiento del ecosistema empresarial de Puerto Rico.