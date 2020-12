Nuestra generación veía el 2020 como la era tecnológica, la era digital, la espacial. Muy diferente a lo que se nos ha presentado y nos ha tocado vivir. De momento, todos los planes han sido alterados.

Si bien es cierto que para muchos la época de Navidad es una de celebración, para otros es de tristeza y nostalgia. No podemos negar que la situación provoca sentimientos tristes hasta en el más fiestero. Quizás no hay razones para celebrar, pero motivos sobran.

¿Qué hacer para no sentirnos tristeS?

Según los profesionales de la salud, el encierro y la soledad pueden ser muy perjudiciales para el bienestar. Podría provocarnos una depresión severa, si no sabemos manejar estos momentos a nuestro favor.

Muchas personas, durante esta época navideña y por diferentes motivos, se deprimen, se sienten tristes, vacíos, solos. Este año, la peculiar situación revuelca estos sentimientos y hasta aquellos que nunca nos sentimos tristes, confesamos la melancolía que ocasionalmente nos embarga.

¿Cómo ayudarnos a superar este momento?

Cada caso es individual, por eso depende, en gran medida, de cada uno de nosotros el cambiar nuestro sentir, nuestra actitud. No debemos pensar que la Navidad se acabó, nada más lejos de la verdad. La realidad es que muchas cosas han cambiado y que, por esta ocasión, nos toca celebrar diferente a lo acostumbrado y, por ello, debemos empezar a prepararnos para hacer de esta Navidad una divertida a la distancia.

En nuestra edad muchos se han negado a trabajar en la computadora, se esconden de las redes sociales y argumentan que no están en eso, que no les interesa, que eso es para jóvenes, etcétera. El encierro nos demostró que están disponibles para todos, que podemos manejarlas y que será la nueva forma de comunicación por un tiempo.

Gracias a la tecnología, esa que tanto criticamos, será en esta ocasión, nuestra aliada, nuestra amiga, la que acorte la distancia y permita que veamos a los que tanto queremos. Nos permitirá estar cerca de los que están lejos. Serán los teléfonos, los celulares, el Facebook, Google, Instagram, Zoom, las plataformas que nos servirán de venue a nuestra celebración.

Desde el comienzo de la pandemia estoy invitando, en especial a las mujeres, a que se arreglen, se vistan bonitas, se maquillen, salgan de las camas, hagan ejercicios. A que cuando tuvieran reuniones virtuales se arreglaran, tal si fueran presenciales. Que sacaran y se pusieran sus mejores galas, que prepararan cenas y momentos especiales. Todos hemos cumplido años y celebrado de otra manera, ahora también.

Compra ropa nueva. Hay que vestirnos bien y arreglarnos. Puedes hacerlo online o sacar una cita en tu tienda favorita.

Arregla tu cabello, maquíllate; los caballeros, lo propio: recorte, afeitado y una exquisita colonia.

¿Cómo una coordinadora de eventos celebra bajo estas circunstancias?

Ya sabemos que no podemos celebrar igual, por lo tanto, hacer lo mismo, nos llevará a tener el mismo resultado.

¿Qué hacer, cómo compartir con los nuestros manteniéndonos seguros? Ya la Orden Ejecutiva especifica que las celebraciones deben abstenerse al núcleo familiar inmediato y que no excedan las seis personas.

Hay tantas cosas diferentes y divertidas. Algunos de ustedes ya son abuelos, otros se estrenan como abuelos y debe ser horrible no disfrutar esos nietos, pero, ¡claro que sí!

Puedes planificar tener un encuentro por Zoom de toda la familia. Debes bajar la aplicación, desde ahora, que se te explique cómo manejarla y estar seguros que todos los miembros del núcleo familiar se puedan conectar. Debes recibir una invitación y procura que se te escuche y puedas escuchar.

Viste tu mejor vestido, arréglate bien para ese encuentro. Recuerda poner la cámara apropiadamente. Otra opción es el Facetime.

Prepara una cena, divídela y durante el día, llévale a tu familia o que la vayan a recoger. Lleva música y algarabía cuando llegues a ver los tuyos. Monta la parranda desde el auto, manteniendo la distancia. Lleva alegría y regalos. Disfrázate de Santa Claus o Mamá Claus o de duende, llega a casa de tus nietos con regalos de sorpresa. Aunque sea de lejitos, disfrútalos.

Prepara una cena exquisita, si es para dos, ¡mejor! Arregla la mesa: velas, flores, decora, saca la vajilla y copas que no usas, consigue el vino que te guste. Pon música alegre. Enciende el árbol. Celebra el amor navideño con tu pareja, sin los “nenes”... (a ver qué pasa). Prende la llama del amor, regresa a los años de juventud y disfrútalo. Recuerda. Ríe.

Agradece a la vida estar vivo, respirar. Agradece a Dios lo que tienes y lo que no.

Por otro lado, si tienes la oportunidad de reunirte con los tuyos, recuerda: utiliza siempre la mascarilla, aunque los demás no lo hagan. Utiliza un face shield. Cuando remuevas la mascarilla para comer o beber, procura estar aparte del grupo, manteniendo la distancia. Lava tus manos constantemente. Si no vas a estar en tu casa, se recomienda llevar tus propios cubiertos y el uso de vasos desechables. Cuando regreses, date un baño.

Además, hemos olvidado que (para quienes profesan especialmente el catolicismo), el verdadero motivo de celebración es el nacimiento de Nuestro Señor Jesús. Esa Sagrada Familia, la que no tenía nada para recibir a su hijo al nacer. Fue el amor, el respeto, la intención de cumplir lo prometido, lo que los mantuvo unidos ante la adversidad.

En un momento que no podemos controlar lo que pasa y que debemos aceptar lo que no podemos cambiar, no perdamos la esperanza. Imitemos a José y a María, a quienes un momento impredecible les cambió el rumbo. Recordemos, que el medio de comunicación, en aquel entonces, que dirigió a aquellos tres hombres al pesebre fue una estrella y la fe, su plataforma.

Sí, hay motivos para celebrar y dar gracias, solo que, en esta ocasión, hemos aprendido otra manera de compartir, de querernos y estar juntos. Así que hoy, tienes la oportunidad y si no la tienes, te la inventas. Agradece y celebra, todo pasa, la vida continua. Siempre Fabulosa. ¡Feliz Navidad!

