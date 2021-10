No tomar los medicamentos adecuados para la condición de migraña puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona, al punto de impedir que realice sus tareas cotidianas. De esto pueden atestiguar los pacientes de la neuróloga Franchesca Fiorito.

“Tengo un paciente que llevaba 25 años totalmente incapacitado. No podía trabajar debido a su condición de migraña. Él estaba dependiendo mucho de medicamentos para el dolor agudo y eso crea un efecto rebote”, comentó Fiorito.

Según la doctora, en muchas ocasiones los pacientes toman opioides o medicamentos como Fioricet y Tencon, que contienen el fármaco butalbital, y que no están indicados para aliviar la migraña.

“Cuando estos medicamentos se sobreutilizan lo que hacen es empeorar la migraña por algo conocido como efecto rebote”, aclaró Fiorito.

Este paciente es uno de los más de mil millones de personas en el mundo afectadas por esta condición. De acuerdo con la especialista, la migraña es una afección neurológica en donde una persona tiene una predisposición, no solo a dolor de cabeza, sino también puede tener otros síntomas como sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, náuseas, cambios en su estado de ánimo, dolor de cuello y falta de concentración y energía.

Incluso, según un estudio publicado en el American Journal of Managed Care, se estima que anualmente se pierden $19.3 mil millones en productividad laboral debido a esta enfermedad.

“La migraña es una disfunción donde el cerebro está hiperexcitable, y hay unas áreas que están afectadas a nivel anatómico, molecular y electrofisiológico. Es una condición neurológica con cambios en el sistema sensorial periférico y central que hacen que el paciente esté predispuesto a esta condición”, mencionó la doctora.

“Aunque esta condición no es peligrosa, porque no se ha encontrado que hay un daño al cerebro, si no se trata puede incapacitar a las personas que la padecen si no es manejado apropiadamente”, continuó.

¿Cuáles son las etapas de la migraña?

La doctora Fiorito explicó que la migraña tiene cuatro etapas. La primera es el pródromo y comienza cuando el paciente puede sentir cambios en el apetito, en su estado de ánimo como irritabilidad, cansancio, dolor de cuello, y sensibilidad a la luz y el ruido.

Esto sucede porque esta etapa inicia en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, que es el área que regula el apetito, energía, estado de ánimo y el dolor. Mencionó que esta fase puede durar de horas a días antes del ataque de dolor.

La segunda etapa es el aura, que es un aviso que ocurre antes o durante episodios de dolor. Aquí los síntomas son transitorios, pueden durar de cinco minutos a una hora y pueden variar de persona a persona.

“El síntoma más común es el visual, que pueden ver destellos o tener pérdida de un campo visual. Esto ocurre en el 30 % de los pacientes. Así que no todos los ataques de dolor tienen aura”, agregó la galena.

La tercera fase, según Fiorito, es el evento de dolor.

“Ahí se activan las fibras a nivel periférico hacia el sistema sensorial central que mandan las señales de dolor. En ese proceso, se liberan distintos neurotransmisores y moléculas que transmiten las señales al sistema nervioso central, activando distintas partes del cerebro, como el área sensorial”, indicó.

Añadió que, debido a que afecta distintas regiones del cerebro, esta fase “puede hacer que el paciente se sienta deprimido, irritable, ansioso, desesperado, que no le salgan bien las palabras, que tenga náuseas, vómitos y diarreas. Este episodio dura de cuatro a 72 horas si no se maneja bien”. Aseguró que en algunas ocasiones puede durar hasta más.

La última etapa es el posdromo y se manifiesta cuando ya el paciente no experimenta dolor fuerte, pero la cabeza sigue pesada, el paciente no tiene energías y no se siente óptimo.

Según la doctora, la migraña no tiene cura, pero existen tratamientos para controlar los síntomas y que los pacientes tengan calidad de vida.

¿En qué consiste el tratamiento?

Fiorito puntualizó que el tratamiento para la migraña va a depender de la severidad de la condición.

“El tratamiento se divide en dos: el abortivo y el preventivo. El abortivo es lo que se toma para quitar el dolor al momento. Esto no quita que la próxima semana el paciente tenga un episodio de dolor. Pero si el paciente tiene tres o cuatro episodios severos al mes, debe tomar medicamentos preventivos. Este tratamiento tiene el propósito de reducir la frecuencia de los ataques y evitar que progrese a crónico o si está crónico, revertirlo a episódico”, señaló la doctora.

En años recientes han surgido múltiples terapias dirigidas a detener un neuropéptido que se ha encontrado elevado en el sistema nervioso periférico y central durante los ataques de migraña. Este es conocido como el péptido relacionado con el gen de calcitonina, el cual contribuye al proceso de transmisión de dolor y otros síntomas asociados a la migraña. A su vez, se ha comenzado a utilizar distintos tratamientos que impiden la actividad de este neuropéptido. Como por ejemplo, existe una nueva clase conocida como ‘gepants’, que son medicamentos orales antagonistas de estos receptores y reducen la propagación de dolor secundario a la actividad de este péptido.

Por su parte, Fiorito planteó que se estima que un 40 % de los pacientes deben estar en tratamientos preventivos. Sin embargo, tan solo el 13 % de estos recibe este cuidado médico preventivo.

Precisamente, debido a la utilización de medicamentos adecuados, los pacientes de la doctora Fiorito han pasado de sufrir años de intenso dolor y constantes ataques, a solo tener uno o dos ataques al mes.

“Tuve una paciente que llevaba 10 años prácticamente acostada, le retiré los opioides y ya no tiene ese dolor continuo”, sostuvo la especialista.