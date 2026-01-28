Las condiciones climáticas propias del período lluvioso, cuyo pico se extiende principalmente de septiembre a noviembre cada año, aumentan los episodios de alergias, exacerban las incidencias de asma y disparan los perfiles de enfermedades respiratorias crónicas en nuestro archipiélago. De acuerdo con la alergista Cristina Ramos, este fenómeno se explica por el incremento de las temperaturas, que aumenta la humedad y fomenta la proliferación de alérgenos, como el moho y los ácaros.

Según detalló, tanto los ácaros del polvo como las cucarachas, los animales y los hongos son los principales causantes de la mayoría de los casos de alergia nasal. Esto se debe a su capacidad de desarrollarse tanto en temperaturas altas como en zonas templadas. En el caso de los ácaros, estas criaturas microscópicas son el principal alérgeno en áreas tropicales y “están en las casas de todos; donde haya humedad y calor, habrá ácaros”, sostuvo Ramos.

A estos efectos, la galena explicó que estos factores generan los tipos de alergia que más afligen a nuestra población, como la rinitis alérgica (también conocida como rinitis), la dermatitis atópica y el asma. Esta última es “una de las que más predominan en Puerto Rico”, subrayó, añadiendo que el 80 % de estos casos se deben al asma alérgica.

Aunque los síntomas varían según el perfil del paciente, la gravedad de la enfermedad y el diagnóstico, Ramos indicó que la rinitis alérgica se manifiesta con estornudos continuos, congestión, mucosidad y, en el caso de la conjuntivitis alérgica, picor en los ojos. Por su parte, la dermatitis atópica se desarrolla en la piel, produciendo picor y, en el caso del asma, se perciben fatiga y presión en el pecho.

Si bien no existe una cura para estos padecimientos, los pacientes pueden prevenirlos y, a veces, tomar medidas para controlar su exposición a los factores que desencadenan sus alergias. Por ejemplo, la galena instó a los pacientes a someterse a una prueba de sangre para determinar el origen de la reacción alérgica.

“Una vez identificado, se deben tomar medidas de control ambiental en la casa para disminuir la exposición”, aseveró la doctora Ramos, quien opera su despacho médico entre San Juan y Humacao. Además, en el caso de los pacientes con asma, reveló que existe una relación muy directa entre el asma y la obesidad, por lo que instó al paciente a mantenerse alerta en el control de peso, pues “el tejido graso que tenemos en el cuerpo es muy inflamatorio y empeora todas nuestras enfermedades crónicas, incluyendo el asma”.

A su vez, destacó que, a veces, las medidas preventivas resultan insuficientes para tratar una enfermedad asociada a una alergia y que el paciente precisa de intervención médica y de fármacos como parte del tratamiento.

“Muchos pacientes necesitan medicamentos especializados, antihistamínicos, inhaladores (en el caso de asma), esteroides intranasales o antiinflamatorios para ayudar a controlar la inflamación pulmonar, por mencionar algunos”, puntualizó Ramos, quien también es profesora en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En este particular, las farmacias especializadas, como Alivia Specialty Pharmacy, funcionan como agentes esenciales en el proceso de obtención, financiamiento y administración de los fármacos cuando su complejidad así lo requiere.

Según detalló Ramos, Alivia Specialty Pharmacy dispone de medicamentos biológicos para apoyar a pacientes con enfermedades alérgicas como la urticaria crónica, las alergias a alimentos, el asma moderada y severa, la dermatitis atópica, los pólipos nasales y la sinusitis crónica, entre otros. “Estos medicamentos han cambiado la vida de tantos pacientes; para muchas personas, los tratamientos tradicionales o de primera línea no eran suficientes y, gracias a las farmacias especializadas, pueden acceder a ellos y recibir el apoyo necesario para costearlos”, subrayó la alergista, resaltando el acompañamiento que esta farmacia especializada provee a los pacientes durante el proceso de aprobación del plan médico.

Por último, Ramos exhortó a quienes sufren de episodios respiratorios a gestionar una evaluación con un especialista en alergias, particularmente si estos están afectando su capacidad de “trabajar, ejecutar las tareas diaria y hacer lo que quiere hacer”, expresó, recordando que, con la sofisticación en los tratamientos, las opciones son vastas por lo que se han reducido los escenarios que requieren intervención médica de urgencia.