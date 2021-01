Dicen que un mal nunca viene solo. En este caso, ese mal fue una caída. Y lo que lo acompañó, la incontinencia urinaria.

El médico, sin embargo, explicó que una cosa no tuvo que ver con la otra. Que para mujeres como Gloria Carrasquillo, ama de casa de 72 años y madre de cuatro hijos, es común desarrollar incontinencia urinaria. Que probablemente ya la tenía y que no se había dado cuenta porque no veía como algo raro ir al baño constantemente, y menos en su hogar.

Hasta la caída, hace ya casi ocho meses. Por recomendación médica, a Gloria se le ordenó reposar en su hogar. Y ahí fue que se dio cuenta de que no podía controlar su vejiga.

Tras el accidente, ahora en su casa, utiliza toallas y protectores, y por las noches opta por ropa interior diseñada para la incontinencia urinaria.

Emocionalmente, lo más incómodo de toda la experiencia de vivir con incontinencia urinaria fue el principio, afirma. Ahora que utiliza productos específicos para manejar la condición, la molestia ha pasado a un segundo plano. Igual desde la caída, las hijas de Gloria la ayudan en el día a día y están pendientes a que pueda llevar una vida normal.

¿Por qué la prevalencia en las mujeres?

El hecho de que la incontinencia urinaria sea más común en mujeres que en hombres responde, por encima de cualquier otra variable, a la anatomía, de acuerdo con el urólogo Edwin Maeso.

Factores como el número de hijos que tuvo, la expansión de la matriz y cambios hormonales producto de la menopausia —en términos generales, pasar el umbral de los 40 años— entran en consideración al momento de un médico diagnosticar el padecimiento, dijo el experto.

“En las mujeres, los tejidos o músculos de la pelvis se ponen más laxos, por lo que ocurren los escapes de orina”, explicó el galeno.?El doctor Maeso sostuvo, a partir de su experiencia clínica de sobre 35 años, que más de la mitad de las mujeres después de los 60 años padecen de incontinencia urinaria. Aunque existe un procedimiento quirúrgico para eliminar la condición cuando afecta severamente la calidad de vida, la mayoría de las mujeres pueden manejar los escapes de orina haciendo ajustes en su alimentación, haciendo ejercicios y utilizando productos diseñados para la incontinencia urinaria.