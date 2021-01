Las razones por las que una mujer experimenta incontinencia urinaria son diversas. Aunque la condición se relaciona con la vejez, la realidad es que los escapes de orina no necesariamente van atados a la edad.

Por ejemplo, un embarazo tiene un efecto traumático en el piso pélvico que podría causar escapes de orina, detalló el uroginecólogo Carlos Fonseca. De hecho, la experiencia de Virginia García con sus tres embarazos lo comprueba.

“Todos mis embarazos los he pasado así. Me dan muchas ganas de ir al baño; a veces pienso que no voy a llegar a tiempo y, sinceramente, no llego”, compartió la enfermera graduada, de 30 años.

Virginia nunca le ha comentado a su ginecólogo sobre la afección porque ha podido encontrar alternativas efectivas, como el uso de protectores diarios y ropa interior diseñada para las personas con incontinencia urinaria. No obstante, cada caso es particular.

Antes de los 40 también puede pasar

Aunque algunas mujeres experimentan escapes de orina con la llegada de la menopausia y la pérdida de estrógeno, el doctor Fonseca afirmó que la incontinencia urinaria puede ocurrirle a cualquier persona, en cualquier etapa de vida. Algunas de las condiciones que la pueden precipitar son:

1. Infecciones de orina

La anatomía de la mujer la predispone a padecer de infecciones de orina con frecuencia. Estas irritan la vejiga, causando espasmos y contracciones que provocan la incontinencia urinaria. Por eso, es importante tratar las infecciones de orina a tiempo, postuló el especialista.

2. Diabetes

La diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de experimentar escapes de orina. Esto se debe a que los altos niveles de glucosa en la sangre extraen fluido de los tejidos, causando sed en la persona y, a su vez, aumentando el deseo de ir al baño. Al tratarse de personas con el sistema inmunológico comprometido, aumenta el riesgo padecer de infecciones de orina, afirmó el galeno.

3. Embarazo

El peso de un bebé podría aumentar el daño hacia los músculos de la pelvis. “Es bien común que las mujeres después de parir comiencen a tener problemas de incontinencia urinaria”, explicó el doctor Fonseca. El tratamiento primario suelen ser ejercicios pélvicos durante el primer año posterior al embarazo. Si en un año el problema persiste, se debe evaluar a la paciente y considerar cirugía.