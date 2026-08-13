Autogermana MINI logró un hito al posicionar, por primera vez, a Puerto Rico entre la élite de la marca en Estados Unidos, tras recibir el 2026 MINI Golden Bulldog Award.

La distinción, considerada el máximo galardón otorgado por MINI USA, reconoce a un grupo selecto de concesionarios que cumplen con exigentes estándares de excelencia. Este año, solo once de los 105 establecimientos de la marca en toda la nación norteamericana obtuvieron el premio.

Desde la izquierda: Marimer Martínez, Natalie Soltero, Enrique De La Cruz, Roberto Cruz, Andrés Soler, Richard Benítez, Carolyn González, Ian Villegas, Juliana Maldonado, Waldemar Ayala, Abdiel De Jesús, José Nieves y Keileany Bula. ( BrandStudio )

En el caso de Autogermana MINI, el galardón reconoció el desempeño integral del concesionario, evaluando tanto la experiencia que ofrece a sus clientes a lo largo de todo el proceso de compra y posventa como sus resultados en calidad operacional, servicio y satisfacción del cliente.

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“El Bulldog Award es el premio a la excelencia”, puntualizó Marimer Martínez, vicepresidenta ejecutiva de Axis Automotive Group y Center Operator de Autogermana BMW y MINI. “Además del orgullo que sentimos, demuestra que Puerto Rico puede sentar la pauta a nivel nacional y que hemos hecho el trabajo”.

Una relación de por vida

Este galardón responde, en parte, a una filosofía centrada en ofrecer experiencias personalizadas en cada interacción con sus clientes, con el propósito de fomentar relaciones duraderas. Esta filosofía cobra aún más relevancia en una marca cuya esencia gira en torno a la personalización, lo que permite a cada propietario configurar su MINI para que refleje su estilo e identidad.

“Así como cada vehículo se personaliza, el servicio también se adapta a cada cliente”, apuntó Enrique De La Cruz, gerente general de ventas de Autogermana BMW y MINI.

Para hacerlo posible, la empresa ha desarrollado una serie de servicios que incluyen transporte, una flota de más de 200 vehículos sustitutos (loaners), grúas propias y especializadas manejadas por personal adiestrado, servicio a domicilio en todo el país y un taller de hojalatería certificado.

Además, actualmente remodela por completo sus instalaciones con una inversión cercana a $8 millones.

“Es toda esa tranquilidad y la paz mental que tienes como consumidor porque estás respaldado por nuestros valores como compañía y por nuestros procesos dirigidos a individualizar cada necesidad de los clientes”, añadió.

Más allá de eso, ninguna inversión tiene el mismo impacto sin el equipo humano que la hace posible.

La diferencia está en la gente

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Para cumplir con ese compromiso, los ejecutivos coincidieron en que su verdadera fortaleza radica en la pasión y la disciplina de su equipo de trabajo.

“Podemos tener el mejor vehículo, pero si no tenemos la gente para respaldarlo, no hacemos nada”, resaltó Martínez. “El trato especializado que le brindamos a ese cliente es la diferencia que lo impulsa a seguir creciendo con nosotros”.

Por eso, Axis Automotive Group, la empresa matriz, invierte en programas de capacitación continuos para sus empleados, con talleres que abarcan desde el liderazgo, la inteligencia emocional y el manejo del estrés hasta el servicio al cliente y el desarrollo profesional. Los programas buscan que todas las áreas —ventas, servicio, piezas, administración y gerencia— compartan una cultura organizacional enfocada en la excelencia.

“Lo más importante es nuestra gente”, reiteró la ejecutiva. “Sin ellos, no se logra nada de lo que hemos alcanzado. Esa es la clave: una relación a largo plazo con nuestros socios, empleados y clientes. Esa es la base de todas las decisiones que tomamos”.

El reto que inspira

Para alcanzar este desempeño a nivel nacional, Autogermana ha tenido que superar los retos que conlleva operar en una jurisdicción caribeña.

Debido a que los vehículos y las piezas deben llegar por vía marítima, la operación depende de la logística portuaria y de una planificación minuciosa para afrontar posibles imprevistos, ya sean climáticos o burocráticos.

“A nosotros, como isla, nos exigen lo mismo que a Estados Unidos”, explicó Martínez. “Y, con todo y eso, llegamos a los números”.

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Este desempeño los ha convertido en un referente dentro de la red de MINI USA. De hecho, han forjado vínculos directos con los altos ejecutivos nacionales y, desde las oficinas centrales, les solicitan información sobre las iniciativas desarrolladas en San Juan para replicarlas en otros concesionarios del continente.

“Somos un modelo de éxito”, destacó De La Cruz. “Nos utilizan como ejemplo de marketing, de procesos, de servicio, de gente, de transacciones. Representamos un estándar; representamos excelencia”.

Motivación para revalidar

La obtención del galardón coincide con un momento particularmente significativo para la empresa: el 30.º aniversario de Autogermana y de Axis Automotive Group en Puerto Rico.

“El resultado más bonito es que nos da un impulso de energía al equipo completo. Nos eleva la vara para buscar la excelencia en cada acción que tomamos todos los días”, sostuvo Keileany Bula, gerente de MINI y de Certified Pre-Owned.

Con la satisfacción de haber alcanzado este reconocimiento, ahora buscan mantener los estándares que les permitan revalidarlo el próximo año y seguir poniendo en alto el nombre de Puerto Rico.