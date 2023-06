¿Estás pensando abrir un negocio de comida en Puerto Rico? Javier Billoch, director regional de San Juan del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología, detalla los cuatro pasos que recomienda para que emprendas con éxito:

Define tu concepto y estudia el mercado

Es fundamental que tengas una idea clara de lo que deseas ofrecer y que la puedas poner a prueba. También, deber hacer un análisis de la competencia para que puedas crear un buen plan de negocios. Este plan debe incluir: una descripción de tus productos y servicios, un análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades; un menú con cálculo de costos por plato y margen de ganancia; el manejo de riesgos; la experiencia gerencial y manejo de personal; la capacidad del restaurante; la logística de la cocina y el manejo de inventario.

Financia tu negocio de comida

Según Billoch, existen diversas opciones de financiamiento en Puerto Rico para los negocios de comida, incluyendo préstamos comerciales ofrecidos por instituciones financieras y préstamos bancarios garantizados por la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), incentivos federales y estatales, y programas de subvención a empresarios, entre otros.

Establece la estructura legal y abre tu cuenta de banca comercial

Para esto, es importante que elijas la entidad de negocios y el tipo de estructura que mejor se adapte a tus necesidades. En el caso de una corporación, debes registrarte en el Departamento de Estado y para todo tipo de estructura legal, debes solicitar y obtener un número de identificación patronal en el Servicio de Rentas Internas. Además, debes inscribirte como patrono en el Departamento de Hacienda y obtener un Registro de Comerciante en SURI. Es esencial que separes tus finanzas personales de las de tu negocio, por lo que debes abrir una cuenta comercial que ofrezca servicios de pagos, depósitos y cobro, entre otros.

Obtén las licencias y permisos

De acuerdo con Billoch, el cuarto paso es obtener las licencias y permisos necesarios para establecer tu negocio de comida en Puerto Rico. Esto incluye, pero no se limitan a: el Permiso Único de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Patente Municipal del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y la certificación de Manejo Seguro de Alimentos del Departamento de Salud.

