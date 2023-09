La inflación tiene efectos, sin excepciones, en todos los aspectos operativos de un negocio. Este fenómeno económico trasciende industrias e impacta cada rincón de una empresa, desde los costos hasta sus precios finales.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación es el aumento de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo específico. Cuando hay inflación, tu dinero puede comprar menos cosas de las que solía adquirir antes. Por ejemplo, un artículo que antes costaba $1 puede incrementar a $1.10.

Para afrontar la inflación en tu negocio, es esencial ser proactivo y tomar medidas estratégicas, dice Javier Billoch, director regional del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología en San Juan. A continuación, el experto comparte cinco tácticas para hacerle frente a este fenómeno económico:

Evalúa la estructura de precios y el inventario – Realiza, con frecuencia, un análisis detallado de costos y precios, en lugar de establecer precios basados únicamente en comparaciones con la competencia, exhorta el experto. Considera el costo de ingredientes, mano de obra, alquiler de local, nómina y préstamos. Para evitar pérdidas, debes calcular el precio adecuado de tu producto o servicio según el markup y corregir de inmediato de existir alguna variación. Acelera el cobro: Implementa un sistema de cobro en todos los servicios ofrecidos. Evita otorgar créditos a clientes, debido a que esto puede aumentar las cuentas por cobrar. En su lugar, establece un sistema de descuentos para incentivar el pago puntual. Para lograrlo, es fundamental asignar a una persona que sea responsable de gestionar los cobros de manera constante. Reduce costos: Semanal o mensualmente, examina en detalle todas las partidas del estado de ingresos (income statement). Implementa estrategias para disminuir los costos. Apuesta a la eficiencia energética, la renovación de equipos, suplidores más económicos que no comprometan la calidad y seguros adecuados a menor precio. Busca tecnología que pueda proyectar la demanda de trabajo y optimice el manejo de tus recursos humanos. Prioriza el servicio al cliente: Capacita y motiva a tus empleados para que estén bien informados sobre los productos o servicios de tu negocio. Billoch asegura que celebrar talleres de servicio al cliente y analizar qué productos se venden mejor contribuirá a mejorar las ventas.

5. Diversifica las fuentes de ingresos: Considera vender otros productos que no suelas ofrecer, explora nuevos canales de venta como tiendas online o aplicaciones de entrega. Con estos consejos, puedes encarar la inflación y asegurar la continuidad y rentabilidad de tu negocio en este contexto económico tan desafiante.

Banco Popular de Puerto Rico (“Popular”) no tiene ninguna afiliación o relación con las personas o entidades que se mencionan en este artículo. Este artículo es meramente informativo y no constituye un endoso o garantía de la exactitud de este. Ni Popular ni sus afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas son, ni serán responsables por ningún daño especial, directo o indirecto, resultante de la utilización de la información contenida en este artículo, el cual no fue preparado por Popular. Popular se dedica a proveer servicios financieros y no se dedica (directa o indirectamente) a brindar servicios relacionados a este contenido. En caso de requerir cualquier servicio relacionado, deberá solicitar asesoría del profesional competente de su preferencia.