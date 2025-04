Reducir el estrés, aumentar la productividad y mejorar la salud física y mental son algunos de los beneficios de mantener un balance entre las responsabilidades laborales y personales. Esto aplica tanto a empleados como a propietarios de pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, lograr ese equilibrio suele ser un reto, sobre todo cuando el negocio empieza a crecer y las responsabilidades aumentan. “En el caso de los dueños de negocios, esa confluencia entre la vida personal y el trabajo se hace más difícil porque su vida es su negocio”, expuso Daisy Aguilar Guzmán, presidenta de la Junta de Directores de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM-PR, por sus siglas en inglés).

Aguilar, quien cuenta con 30 años de experiencia en Recursos Humanos, brindó varias recomendaciones para que los dueños de negocio puedan lograr ese balance.

Definir roles y planificar

“La primera recomendación es definir cuáles son mis roles de vida: dueño de negocio, operador de negocio, padre, pareja y, como ser humano, qué es lo que me apasiona y quiero hacer”, aconsejó Aguilar. “Tienes que definir cuáles son esas cosas importantes que debes hacer para los distintos roles de tu vida y después planificar”.

Para asistir en la planificación, recomendó anotar en un solo calendario lo que se desea hacer en cada rol, de acuerdo con el tiempo que se dedicará a cada uno.

“Tener un calendario para el trabajo y otro para la vida personal no funciona. Todo debe estar en un solo calendario porque somos una sola persona y solo tenemos una vida. Puedo identificar con colores diferentes lo que hago para el trabajo y lo que hago para la familia”, abundó.

Cuidar la salud

En ese calendario, el empresario debe separar tiempo para cuidar de su salud, ya sea realizando ejercicios, durmiendo lo suficiente o acudiendo a sus citas médicas. “La salud es importante porque el cuerpo y la mente son las herramientas que nos permiten hacer lo que queremos hacer; es nuestro instrumento de trabajo primordial”, aseguró la presidenta de SHRM-PR.

Para quienes sienten que tienen poco tiempo, pueden combinar la actividad física con su tiempo en familia al hacer ejercicios juntos, sugirió Aguilar.

Establecer prioridades

“A veces sentimos que, aunque hacemos mucho, no estamos logrando mucho”, planteó. Esto sucede, según la experta, cuando las personas se concentran en las tareas por hacer y no en los resultados que se desean obtener. Por eso, aconsejó que primero se evalúe cómo cada actividad se alinea con lo que se quiere lograr y, a base de eso, establecer las prioridades.

Un artículo publicado por la red social laboral LinkedIn recomienda adoptar la “Matriz de Eisenhower”, una herramienta de gestión de tareas que ayuda a priorizar las actividades según su urgencia e importancia. Esta herramienta divide las tareas en cuatro categorías principales:

· Asuntos urgentes e importantes: requieren acción inmediata.

· Importantes, pero no urgentes: requerirán atención pronto.

· Urgentes, pero no importantes: delega las tareas a otros.

· No son urgentes ni importantes: atiende las tareas en otro momento.

De acuerdo con Aguilar, al establecer prioridades también hay que aprender a decir “no” a tareas que no se alinean con lo que se quiere lograr en el momento.

Aprender a delegar

Delegar es importante para cualquier líder. Para hacerlo de manera efectiva, es necesario reclutar a personas en las que puedas confiar y concentrarse en los resultados.

“Nadie va a hacer el trabajo igual que uno. Por eso, en vez de decirle a la persona lo que yo quiero que haga, es mejor decirle lo que yo quiero que logre y enfocarse más en evaluar los logros que en ver cómo lo hizo”, dijo la experta.

“Es bien importante asegurarse de reclutar a una persona en cuya capacidad confías porque, si no confías en él, no vas a poder delegar, y si confías y no lo dejas hacer el trabajo, se va a ir. Así que debes dejarlo que haga su trabajo según sus propios talentos”, abundó.

Establecer límites

Tanto para el empresario como para sus empleados es importante tener claras las reglas del juego. Ya sea divulgar los horarios en los que el dueño del negocio estará disponible para consultas de la oficina o dejar claro que solo responderá correos electrónicos durante horas de trabajo, lo primordial es la comunicación para que todos respeten los límites establecidos.

“Debo decir a qué horas no contesto el teléfono (salvo que sea una emergencia) porque estoy en responsabilidades personales porque de qué vale ir al juego de mi hijo si estoy respondiendo llamadas de trabajo todo el tiempo”, dijo Aguilar.

Reevaluar

Cada año, el empresario debe revisitar la razón por la que abrió el negocio. “Debes preguntarte: ¿Este negocio, es igual a la visión que tenía de él? ¿Cómo el negocio está impactando mi vida? ¿Cuán satisfecho estoy con la vida que tengo? ¿Esta es la vida que quiero llevar? Y si la respuesta es no, ¿qué tengo que hacer diferente?”, recomendó.

Este ejercicio puede ayudar a reestablecer prioridades y, de esta forma, integrar adecuadamente las responsabilidades del trabajo y la vida personal.

