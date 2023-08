En el competitivo mundo de los negocios, la productividad y la eficiencia de los empleados son piezas clave en el éxito de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Para comprender mejor cómo mejorar estos aspectos en el entorno laboral, Isabel Soto, presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés), comparte seis estrategias efectivas que los propietarios de pymes pueden implementar para aumentar la productividad y eficiencia de sus empleados:

1. Fomentar un ambiente de trabajo saludable

Para Soto, mantener un ambiente de trabajo saludable es primordial. Es importante establecer una cultura laboral a todos los niveles que fomente el respeto, la colaboración, el reconocimiento del trabajo y la comunicación. La experta en Recursos Humanos explicó que, al cultivar un compromiso mutuo entre la empresa y sus trabajadores, se logra una mayor productividad, fomentando el trabajo en equipo y el compromiso de las personas. “Busca también conocer la opinión de los empleados y ofréceles el insumo de la empresa. Es la única manera en que puedes mejorar el ambiente laboral y ayudarlos a desarrollar nuevas habilidades”, elaboró.

PUBLICIDAD

2. Analizar los procesos e implementar mejoras

En segundo lugar, todo dueño de negocio debe realizar, con frecuencia, un análisis exhaustivo de los procesos de la empresa para identificar los puntos débiles de la operación y determinar las áreas a mejorar. Al estar actualizados con las mejores prácticas de su industria, los propietarios de pymes pueden implementar cambios que aumenten la eficiencia y productividad en las operaciones diarias, dijo Soto.

3. Capacitar y desarrollar las destrezas de los empleados

Invertir en la capacitación y desarrollo del personal es una estrategia clave para aumentar la productividad. Proporcionar oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional ayuda a los empleados a adquirir nuevas habilidades y conocimientos, lo que a su vez se refleja en un desempeño más eficiente en sus tareas. “Esto va de la mano con mantener un ambiente laboral saludable, ya que un empleado motivado trabajará mejor”, sostuvo.

4. Motivar y retener al personal

La motivación y retención del personal son fundamentales para mantener un equipo de trabajo comprometido y productivo. Los propietarios de pymes pueden implementar programas de reconocimiento, incentivos y beneficios que promuevan la satisfacción y el compromiso de los empleados. Esto, a su vez, fomentará una mayor productividad. “En estos momentos, es muy difícil y costoso reclutar personal nuevo, por lo que mantener a una persona motivada es uno de los elementos para mantener tus procesos de productividad en tu operación”, aseguró Soto.

5. Implementar tecnología

La adopción de tecnología alineada con las necesidades de la pyme puede mejorar la eficiencia en la organización, el establecimiento de metas y objetivos, y la comunicación entre los equipos de trabajo. La automatización de procesos y la utilización de herramientas colaborativas facilitan el flujo de trabajo y aumentan la productividad de los empleados. La tecnología también proporciona datos que te ayudarán en el análisis de procesos para subsanar los puntos débiles de tu operación, indicó Soto.

PUBLICIDAD

6. Establecer objetivos claros y compartirlos con los empleados

Toda compañía debe tener sus objetivos operacionales claros, y estos deben ser revisados constantemente, si es que no se están logrando los resultados proyectados. Esto también ayudará en la productividad de los empleados y en la eficiencia de la operación. Pero también es vital compartir esta información con el equipo de trabajo. “Los empleados están más enfocados en su trabajo cuando saben que están trabajando para lograr un objetivo específico. Al conocerlo, luchan para lograrlo”, comentó.

Retos para las pymes

Uno de los principales obstáculos para implementar estas estrategias para mejorar la productividad y la eficiencia de los empleados en las pymes, señaló Soto, es la falta de conocimientos y habilidades en la gestión de recursos humanos. Para superar este reto, la experta en Recursos Humanos recomendó capacitar a los gerentes y supervisores en cómo mantener una cultura laboral saludable y desarrollar las destrezas y aptitudes necesarias para llevar a cabo una gestión eficiente del personal. En caso de que la pyme no tenga un departamento de Recursos Humanos, Soto exhortó a los patronos a buscar servicios de consultoría externos o explorar los cursos y herramientas gratuitas en línea ofrecidas por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, en la sección de Herramientas.

La implementación de estrategias efectivas para mejorar la productividad y eficiencia de los empleados puede generar un impacto significativo en el crecimiento y éxito de las pymes. Invertir en capacitación y desarrollo del personal, motivar y retener a los empleados, y sacarle partido a la tecnología puede marcar la diferencia en el éxito de una empresa, sin importar su tamaño.

Banco Popular de Puerto Rico (“Popular”) no tiene ninguna afiliación o relación con las personas o entidades que se mencionan en este artículo. Este artículo es meramente informativo y no constituye un endoso o garantía de la exactitud de este. Ni Popular ni sus afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas son, ni serán responsables por ningún daño especial, directo o indirecto, resultante de la utilización de la información contenida en este artículo, el cual no fue preparado por Popular. Popular se dedica a proveer servicios financieros y no se dedica (directa o indirectamente) a brindar servicios relacionados a este contenido. En caso de requerir cualquier servicio relacionado, deberá solicitar asesoría del profesional competente de su preferencia.